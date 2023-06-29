Водитель на скорости врезался в бетонную опору LRT в Астане

На высокой скорости водитель «лбом» въехал в бетонную опору недостроенного надземного метро «Астана LRT» и погиб на месте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

Фото: t.me/astanovka98

Сообщается, что сегодня, 29 июня, около 06:00 водитель автомобиля марки «Chevrolet Malibu», следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш.Калдаякова, на мосту «Арыс» не справился с рулевым управлением и врезался в бетонную опору, укрепленную посередине улицы.

«В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», – проинформировали в полиции.