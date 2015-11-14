Водительские права как лицензия на… Адия РАХМЕТУЛЛАЕВА

Фото из архива "КП"

Такая информация прозвучала в ходе прошедшего в Мажилисе в рамках Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе "круглого стола" на тему "Совершенствование законодательства в сфере дорожного движения".



Депутаты, представители государственных органов, общественных организаций и международные эксперты обсудили инициированный депутатами фракции "Народные коммунисты" в Мажилисе законопроект "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении". Как отметила модератор "круглого стола", руководитель рабочей группы, депутат Галина Баймаханова, находящийся на рассмотрении палаты законопроект направлен на устранение сложностей в правоприменении отдельных норм действующего Закона "О дорожном движении", вызвавших негативную оценку общественности.



Поправками предлагается исключить пункт закона о запрете водителям стоянки на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме спе­циально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями. Эта норма не может быть исполнена в связи с отсутствием таких знаков и указателей на многих улицах и дорогах. Предлагается также исключить подпункт о том, что пассажир обязан не покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. По мнению разработчиков, это крайне затруднительно в многоместных транспорт­ных средствах, при нахождении в автомобилях детей, женщин, лиц преклонного возраста и инвалидов.



По словам Г. Баймахановой, на сегодня проведено 7 заседаний рабочей группы. Всего от депутатов поступило 127 предложений. Сравнительная таблица по законопроекту состоит из 101 поправки, которые значительно расширили концепцию законопроекта. Изменения претерпят Налоговый кодекс, кодексы "О таможенном деле в РК", "Об административных правонарушениях", законы "Об автомобильных дорогах", "Об автомобильном транспорте", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".



С информацией о состоянии безо­пасности дорожного движения в стране выступил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев. По данным учета МВД РК, за 9 месяцев текущего года в Казахстане произошло 13 723 ДТП, в которых погибли 1 792 человека и свыше 17 тыс. получили ранения. Вместе с тем за указанный период достигнуто снижение количества ДТП на 4,5%, в том числе погибших – на 1% и раненых – на 4,5%. Задержаны свыше 24 тыс. нетрезвых водителей.



В областном разрезе больше всего аварий зарегистрировано в Алматы – 4 083, в которых погибли 119 человек. Больше всего летальных исходов отмечено в Алматинской области – 348. Меньше всего аварий зарегистрировано в Северо-Казахстанской области – 192 и 31 погибший. При этом, по данным МВД, каждый третий погибший в авариях – пешеход.



– Более половины из этих ДТП связаны с отсутствием пешеходных переходов. Зачастую люди вынуждены переходить дороги в неустановленных местах, – отметил А. Кениспаев.



Немаловажную роль в этих ДТП играют и казахстанские дороги, которые были спроектированы еще в советское время. Проезжая часть большинства загородных дорог обеспечивает лишь двухполосное движение. В результате каждый третий сегодня погибает на загородных трассах из-за встречных столкновений.



– Аналогичная ситуация складывается в городах. Транспортное планирование городов осуществлялось еще также в советское время, практически 99% сложных пересечений городских магистралей и улиц выполнено на одном уровне. Это потенциально аварийные опас­ные участки, – обрисовал картину А. Кениспаев.



Сегодня по оценкам международных экспертов, Казахстан по-прежнему относится к странам с высоким уровнем риска ДТП и смертности на дорогах. Да, есть объективные тому причины – узкие дороги, отсутствие пешеходных переходов, старый парк автотранспорта в стране. Между тем основной причиной ДТП по-прежнему является низкая дисциплина водителей, допускаю­щих грубые нарушения ПДД. А это уже субъективная причина. И пока в нашей стране водитель будет позволять себе ездить по встречной полосе только потому, что он родственник высокопоставленного чиновника, наша страна так и будет находиться по смертности на дорогах на уровне африканских стран. Этот сложившийся факт констатировал в ходе «круглого стола» руководитель проекта ТРАСЕКА "Безопасность дорожного движения II" Алан Росс.



Впрочем, и отечественные эксперты бьют набат о том, что незнание ПДД и агрессивная езда есть не что иное, как покушение на убийство. А "лицензией» на это является… коррупция. Глава Союза водителей транспортных средств Талгат Жанабаев рассказал участникам "круглого стола", что водительские права в Казахстане продают в автошколах и дарят на дни рождения.



– Автошколы практически продают водительские удостоверения. Права можно подарить на день рож­дения. Говорят: "Вот сыну исполнилось 18 лет, а мы хотим подарить ему машину и сразу водительское удостоверение". Почему с этой прак­тикой не борются? – недоумевает эксперт.

Кроме того, только чуть более 10% водителей в нашей стране знают правила дорожного движения! Получается, что остальные ездят не иначе как по наитию.



– Мы проводили эксперимент на добровольной основе. Из 100 водителей сдали правила дорожного движения всего 13. Причем это те, кто уже получил права и ездит. Считаю, что это государственная проблема. Вы знаете, в советское время были требования, чтобы человек проходил подтверждения знаний ПДД один или два раза в год минимум. Эти требования сегодня отсутствуют. Кроме того, законодательство, правила дорожного движения в корне изменились, водители эти правила нарушают не потому, что они злостные нарушители, а потому что они не знают их, – посетовал председатель Союза водителей.



О том, что в Казахстане необходимо ввести периодический мониторинг и аудит безопасности движения, говорил А. Росс. По его информации, ежегодно из-за ДТП бюджет Казахстана теряет 7 млрд долларов, что составляет 5% от общей суммы казны. Это поистине колоссальные средства.



– По сути, страдают люди и экономика страны. Семь миллиардов долларов – это половина тех инвестиций, которые вы планируете внедрять в дороги. Эти деньги можно было использовать в инфраструктуру и социальные услуги. 5% вашей экономики – это колоссальные деньги, которые мы теряем в ДТП, особенно во времена кризиса, – считает А. Росс.



Кроме того, инженер заострил внимание на необходимости совместной и регулярной работы всех органов – от инженеров, конструи­рующих дороги, до служб аудита.



– Один миллион, потраченный на дороги, способен сэкономить 25 миллионов в больницах. Нужно строить безопасные дороги, причем новые, продумывать их в самом начале. На стадии дизайна это не стоит ничего, но переделывать дороги – это колоссальные расходы, – заключил инженер.



Он считает, что большие людские потери в ДТП – это проблема не только экономики, но и здравоохранения и социального развития страны. В этом отношении, считает доктор, необходимо изучить международный опыт, к примеру, Франции, которой за 5 лет удалось существенно улучшить показатели по смертности в ДТП. Кроме того, показателен опыт Швеции, который Казахстану еще предстоит изучить.



– Если я нахожусь в Казахстане, вероятность попасть в ДТП в 12 раз больше, чем в Нидерландах. Для страны с маленькими населением, но большой территорией ежегодно терять молодых людей – это трагедия. ДТП в Казахстане убивает молодых, ярких, талантливых людей. Государство тратит немалые деньги на обучение граждан, а потом вы их теряете в ДТП. Это огромная проблема, так как 70% погибших – это именно молодые люди в возрасте от 15 лет, – отметил он.



Кроме того, по словам эксперта, государству необходимо строить современные безопасные дороги. По данным А. Росса, 60% автоаварий происходит в нашей стране именно из-за плохих дорожных условий, усталости водителей ввиду малого количества остановок для отдыха и несогласованности дорожных знаков. Также международный эксперт заявил, что многие знаки, расположенные вдоль казахстанских дорог, вводят водителей в заблуждение. Это наблюдение А. Росс сделал, будучи по образованию инженером по дорожному движению.



– Я не понимаю эти знаки. Они или слишком маленькие, или близко расположены друг к другу. Есть места, где пешеходам невозможно перейти дорогу, после этого мы еще удивляемся, почему высока смертность на дорогах, – отметил А. Росс.



С этим мнением согласился представитель Ассоциации безопасности дорожного движения Темур Мутавасим, который считает, что дорожные знаки должны быть не только понятными, но и более яркими.



– У нас практически отсутствует понятие временной дорожной разметки, которая используется для обеспечения безопасности во время ремонтных дорог. Есть проблема с установкой дорожных знаков, количеством. Большинство знаков не соответствует ГОСТу, – констатирует эксперт.



Т. Мутавасим предлагает в аварийно опасных местах устанавливать яркие щиты с предупреж­дением, что на данном участке, к примеру, произошло определенное количество аварий.



– Мы сейчас делаем данные щиты для школ в Алматы и Астане. Водитель должен видеть заранее, что он приближается к школе. Мы считаем, что это же необходимо делать на участках дорог с повышенной концентрацией ДТП, – считает Т. Мутавасим.



Подводя итоги "круглого стола", Г. Баймаханова отметила, что инициированные депутатами поправки в Закон "О дорожном движении" были разработаны с учетом мнения общественности. Важное ново­введение – ужесточение наказания за отказ от освидетельствования.



Законопроект еще будет проходить экспертное обсуждение.



