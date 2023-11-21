Водителя со штрафами на 6,2 млн тенге перехватили на трассе в Туркестанской области

Туркестанские полицейские выявили водителя с неоплаченными штрафами более чем на 6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Владелец автомобиля Lada Largus разъезжал с неоплаченными штрафами почти на 6,2 млн тенге.

Сотрудники батальона патрульной полиции остановили должника на трассе Алматы – Ташкент – Термез после сообщения из ЦОУ.

Теперь водитель остался без своего железного коня – его водворили на штрафстоянку. С нарушителем провели разъяснительную беседу.