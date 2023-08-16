Водный баланс Статьи 16 августа 2023 г. 2:30 1 Арлан Айянов Мы привыкли, что вода, как и воздух, – всегда доступный и неисчерпаемый ресурс. Однако это далеко не так. Уже сегодня более 2 млрд людей ощущают на себе дефицит этого источника жизни. коллаж Павла Цедилина Как мы знаем, поверхность Земли на 70% покрыта водной гладью, но только 2% пригодны для использования человеком. При этом надо понимать, что мы расходуем воду не единственно для питья, но и для сельского хозяйства, производства и энергии. Сегодня вода – новое золото. По данным ООН, уже сейчас свободный доступ к питьевой воде ограничен для четверти населения земного шара. А к 2050 году, по прогнозам, цифра и вовсе достигнет 70%. На совещании Правительства этой весной Президент Касым-Жомарт Токаев указал, что Казахстан тоже может войти в категорию «крайне нуждающихся в воде» стран, и призвал граждан бережнее относиться к этому ценнейшему ресурсу. Уже сейчас в нашей стране число нуждающихся в чистой питьевой воде достигло порядка 600 тыс. человек. Не улучшает ситуацию и тот факт, что нам требуется в три раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем засушливой Австралии. Казахстану необходимо трансформировать водную отрасль, изменить подходы к управлению данным ресурсом и, в конце концов, менять поведение самих людей по отношению к воде. «Чем больше вы потребляете, тем больше вы платите. Это справедливая и простая позиция, которая учит людей быть бережливыми. Жители развитых стран знают цену всему. Бережливость стала их образом жизни. Детей учат не тратить попросту воду с раннего возраста. Наши граждане тоже должны быть бережливыми. Особенно мы должны потреблять экономно воду. Я постоянно говорю, что нехватка воды растет. Эксперты считают, что к 2040 году спрос на воду вырастет на 50%. К 2050 году Казахстан может войти в категорию «крайне нуждающихся в воде» стран», – сказал Глава государства. Недалекое будущее Многие специалисты прогнозируют, что кризис водных ресурсов приобретет глобальный масштаб к 2040–2050 годам, что неизбежно приведет к глобальным изменениям, в том числе и в экономике. Уже сегодня около 2,2 млрд людей в мире так или иначе ощущают на себе дефицит источника жизни. По данным ЮНЕСКО, в 2017 году от нехватки питьевой воды ежедневно (!) умирало более 800 детей в возрасте до пяти лет, а к 2040 году около 600 млн детей будут жить в районах с крайне ограниченными водными ресурсами, что может причинить серьезный ущерб их здоровью или даже привести к гибели. С проблемой ограниченного доступа к пресной воде сталкиваются не только обитатели Ближнего Востока и Африки, но и жители Центральной Азии, Индии, Австралии, Румынии, Молдовы, Венгрии и даже северных районов США. Впрочем, даже в странах, не испытывающих недостатка в пресной воде, остро стоит проблема ее загрязнения из-за неэффективного использования имеющихся водных ресурсов и деградации систем водоснабжения и канализации. Пресная вода, как уже отмечалось, используется не только для удовлетворения личных потребностей населения: та вода, что люди используют напрямую, – это всего лишь 8% от общего объема ее потребления. Львиная доля приходится на сельское хозяйство (около 60%) и промышленность (около 30%). Например, в среднем для производства одного автомобиля требуется порядка 150 тыс. литров воды, для добычи одного барреля нефти – 7 тыс. литров (по оценке экспертов Всемирного банка). Средний расход воды на производство тонны стали составляет не менее 20 куб. м воды, тонны бумаги – порядка 200 куб. м, тонны химического волокна – более 4 000 куб. м. За последние 100 лет общемировое использование водных ресурсов возросло в шесть раз и продолжает неуклонно повышаться, увеличиваясь приблизительно на 1% в год под воздействием таких факторов, как демографический рост, экономическое развитие и меняющиеся модели потребления. Стоит также напомнить, что ограниченность какого-либо ресурса, как правило, приводит к столкновениям и спорам между странами за доступ к нему. Так, только с 1950 по 2000 год случилось более 500 территориальных споров из-за воды. Некоторые из них закончились вооруженными конфликтами. Роскошь Очень долгое время вода считалась одним из самых доступных ресурсов. Но цена воды, в том числе питьевой, постоянно повышается. В том числе и в Казахстане. Конечно, на этот тренд влияют эффективный маркетинг и стремление людей, особенно в развитых странах, к здоровому образу жизни. Но дело еще и в том, что бутилированная вода считается – и во многих случаях вполне обоснованно – более безопасной, чем водопроводная. Хотя тут все не так просто. Годами ранее в Швейцарии произвели сравнительный анализ качества водопроводной и бутилированной воды. Оказалось, что во многих районах страны, в частности в кантоне Женева, качество воды из-под крана превосходит, в том числе и по минеральному составу, качество воды, продаваемой такими известными производителями, как Evian. Но это в Швейцарии. Во многих же других странах мира из-за обветшания систем водоснабжения и водоочистки водопроводная вода действительно не вполне пригодна для питья. Растущий спрос на безопасную питьевую воду неизбежно ведет к росту цен на бутилированную воду, и за последние 20 лет продажа воды стала самым быстрорастущим сегментом мирового рынка напитков. В 2021 году объем мирового рынка бутилированной воды оценивался в 240 млрд долларов. По прогнозам Megatrends, он будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста 11,1 % и к 2028 году достигнет 505 млрд долларов. Наиболее быстроразвивающимся и крупным на данный момент сегментом этого рынка является Азиатско-Тихоокеанский регион (33% от всего мирового рынка). По прогнозам аналитиков, вследствие износа инфраструктуры водоснабжения и недостаточного количества очистных сооружений ожидается бурный рост спроса на бутилированную воду в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. В Казахстане, по данным Worldometers, подушевое потребление воды одно из самых высоких в мире. Ежедневный уровень использования воды на душу населения в РК достигает 3,5 тыс. литров. Для сравнения: в соседней России показатель составляет всего 1,3 тыс. литров, в Грузии – 1,2 тыс. литров, в Украине – 604 литра, а, скажем, в Великобритании – лишь 348 литров на человека. Добавим, что, согласно Всемирной организации здравоохранения, для удовлетворения базовых личных потребностей человеку требуется от 50 до 100 литров воды в день. Решение Пути решения проблемы дефицита пресной воды ищут во всем мире. В некоторых странах люди гибнут не только из-за дефицита, но и в процессе добычи необходимой влаги. На планете всего девять стран, в которых потребляемые объемы воды успевают восполниться естественным путем. В подавляющем большинстве государств ситуация далеко не такая радужная, и если не принимать меры, то катастрофы – экологической и гуманитарной – не избежать. Одним из решений, правда, скорее, паллиативным, является строительство водохранилищ. Прошлый век в этом отношении стал прорывным. Только за последние 50–70 лет их количество увеличилось в 10 раз. Всего в мире создано более 60 тыс. водохранилищ, общий объем которых (6 500 куб. км) в 3,5 раза превосходит единовременный объем воды во всех реках земного шара. Вместе взятые, они занимают площадь 400 тыс. кв. км, что сопоставимо с площадью Черного моря. Но и они не гарантируют водную безопасность, потому как могут быть подвержены загрязнению, в том числе и умышленному, а также воздействию стихийных бедствий и техногенных катастроф. Еще один способ – новые технологии опреснения соленой воды и очистки сточных вод. Здесь несомненным мировым лидером является Израиль, где очистке подвергается до 70% используемой воды. Значительная доля от общего числа водоочистительных сооружений приходится на нефтеперерабатывающую промышленность. Саудовская Аравия, являющаяся одним из главных производителей нефти в мире, ежедневно производит 5,5 млн куб. м питьевой воды, но для этого приходится сжечь около 350 000 баррелей нефти. Вспомним, что для добычи 1 барреля нефти требуется 7 тыс. литров воды. Есть и альтернативные решения. Например, добыча воды из водоносных горизонтов. Но самые крупные из них, за исключением Нубийского, расположены глубоко под землей, и для доступа к ним потребуется бурение сверхглубоких скважин. Даже если бы это было технически осуществимо, такие трудоемкие проекты значительно повысили бы себестоимость добываемой воды. Отметим, что, по данным Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК, потенциал известных месторождений подземных вод в стране оценивается в пределах 15,5 куб. км потребления в год. И вместе с тем, по мнению ученых, это лишь 38% от общего объема прогнозных ресурсов пресных вод, сосредоточенных в недрах республики. Таким образом, по предварительным оценкам, эти объемы оцениваются в пределах 0,13% от общемировых. Помимо вышеперечисленных, выдвигаются и совсем уже фантастические идеи, например, воздействовать на дождевые облака для регуляции водообмена или использовать туман для извлечения из него водного конденсата. Обсуждается и добыча пресной воды из айсбергов и ледников. Но, помимо того что в настоящий момент это технически неосуществимо, неизвестно, какими последствиями подобного рода проекты могут обернуться для экологии планеты. Как бы то ни было, для решения глобальной проблемы водного дефицита требуются совместные усилия всего человечества. #дефицит #вода #экология #водосберегающие технологии #решения