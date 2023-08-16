Водный баланс

Как мы знаем, поверхность Земли на 70% покрыта водной гладью, но только 2% пригодны для использования человеком. При этом надо понимать, что мы расходуем воду не единственно для питья, но и для сельского хозяйства, производства и энергии.

Сегодня вода – новое золото. По данным ООН, уже сейчас свободный доступ к питьевой воде ограничен для четверти населения земного шара. А к 2050 году, по прогнозам, цифра и вовсе достигнет 70%.

На совещании Правительства этой весной Президент Касым-Жомарт Токаев указал, что Казахстан тоже может войти в категорию «крайне нуждающихся в воде» стран, и призвал граждан бережнее относиться к этому ценнейшему ресурсу. Уже сейчас в нашей стране число нуждающихся в чистой питьевой воде достиг­ло порядка 600 тыс. человек.

Не улучшает ситуацию и тот факт, что нам требуется в три раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем засушливой Австралии. Казахстану необходимо трансформировать водную отрасль, изменить подходы к управлению данным ресурсом и, в конце концов, менять поведение самих людей по отношению к воде.

«Чем больше вы потребляе­те, тем больше вы платите. Это справедливая и простая позиция, которая учит людей быть бережливыми. Жители развитых стран знают цену всему. Бережливость стала их образом жизни. Детей учат не тратить попросту воду с раннего возраста. Наши граждане тоже должны быть бережливыми. Особенно мы должны потреблять экономно воду. Я постоянно говорю, что нехватка воды растет. Эксперты считают, что к 2040 году спрос на воду вырастет на 50%. К 2050 году Казахстан может войти в категорию «крайне нуждающихся в воде» стран», – сказал Глава государства.

Недалекое будущее

Многие специалисты прогнозируют, что кризис водных ресурсов приобретет глобальный масштаб к 2040–2050 годам, что неизбежно приведет к глобальным изменениям, в том числе и в экономике. Уже сегодня около 2,2 млрд людей в мире так или иначе ощущают на себе дефицит источника жизни.

По данным ЮНЕСКО,­ в 2017 году от нехватки питьевой воды ежедневно (!) умирало более 800 детей в возрасте до пяти лет, а к 2040 году около 600 млн детей будут жить в районах с крайне ограниченными водными ресурсами, что может причинить серьезный ущерб их здоровью или даже привес­ти к гибели.

С проблемой ограниченного доступа к пресной воде сталкиваются не только обитатели Ближнего Востока и Африки, но и жители Центральной Азии, Индии, Австралии, Румынии, Молдовы, Венгрии и даже северных районов США. Впрочем, даже в странах, не испытывающих недостатка в пресной воде, остро стоит проб­лема ее загрязнения из-за неэффективного использования имеющихся водных ресурсов и деградации сис­тем водо­снабжения и канализации.

Пресная вода, как уже отмечалось, используется не только для удовлетворения личных потребностей населения: та вода, что люди используют напрямую, – это всего лишь 8% от общего объема ее потребления. Львиная доля приходится на сельское хозяйство (около 60%) и промышленность (около 30%).

Например, в среднем для производства одного автомобиля требуется порядка 150 тыс. литров воды, для добычи одного барреля неф­ти – 7 тыс. литров (по оценке экспертов Всемирного банка). Средний расход воды на произ­водство тонны стали сос­тавляет не менее 20 куб. м воды, тонны бумаги – порядка 200 куб. м, тонны химического волокна – более 4 000 куб. м.

За последние 100 лет общемировое использование водных ресурсов возросло в шесть раз и продолжает неуклонно повышаться, увеличиваясь приблизительно на 1% в год под воздействием таких факторов, как демографический рост, экономическое развитие и меняющиеся модели потреб­ления.

Стоит также напомнить, что ограниченность какого-либо ресурса, как правило, приводит к столкновениям и спорам между странами за доступ к нему. Так, только с 1950 по 2000 год случилось более 500 территориальных споров из-за воды. Некоторые из них закончились вооруженными конфликтами.

Роскошь

Очень долгое время вода считалась одним из самых доступных ресурсов. Но цена воды, в том числе питьевой, постоянно повышается. В том числе и в Казахстане.

Конечно, на этот тренд влия­ют эффективный маркетинг и стремление людей, особенно в развитых странах, к здоровому образу жизни. Но дело еще и в том, что бутилированная вода считается – и во многих случаях вполне обоснованно – более безопасной, чем водопроводная. Хотя тут все не так просто.

Годами ранее в Швейцарии произвели сравнительный анализ качества водопроводной и бутилированной воды. Оказалось, что во многих районах страны, в частности в кантоне Женева, качество воды из-под крана превосходит, в том числе и по минеральному составу, качество воды, продаваемой такими известными производителями, как Evian. Но это в Швейцарии. Во многих же других странах мира из-за обветшания систем водо­снабжения и водоочистки водопроводная вода действительно не вполне пригодна для питья.

Растущий спрос на безопас­ную питьевую воду неизбежно ведет к росту цен на бутилированную воду, и за последние 20 лет продажа воды стала самым быстрорастущим сегментом мирового рынка напитков. В 2021 году объем мирового рынка бутилированной воды оценивался в 240 млрд долларов. По прогнозам Megatrends, он будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста 11,1 % и к 2028 году достигнет 505 млрд долларов.

Наиболее быстроразвивающимся и крупным на данный момент сегментом этого рынка является Азиатско-Тихоокеанский регион (33% от всего мирового рынка). По прогнозам аналитиков, вследствие износа инфраструктуры водоснабжения и недостаточного количества очистных сооружений ожидается бурный рост спроса на бутилированную воду в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

В Казахстане, по данным Worldometers, подушевое потребление воды одно из самых высоких в мире. Ежедневный уровень использования воды на душу населения в РК дос­тигает 3,5 тыс. литров. Для сравнения: в соседней России показатель составляет всего 1,3 тыс. литров, в Грузии – 1,2 тыс. литров, в Украине – 604 литра, а, скажем, в Велико­британии – лишь 348 литров на человека.

Добавим, что, согласно Всемирной организации здраво­охранения, для удовлетворения базовых личных потребностей человеку требуется от 50 до 100 литров воды в день.

Решение

Пути решения проблемы дефицита пресной воды ищут во всем мире. В некоторых странах люди гибнут не только из-за дефицита, но и в процессе добычи необходимой влаги. На планете всего девять стран, в которых потребляемые объе­мы воды успевают восполниться естественным путем. В подавляющем большинстве государств ситуация далеко не такая радужная, и если не принимать меры, то катастрофы – экологической и гуманитарной – не избежать.

Одним из решений, правда, скорее, паллиативным, являет­ся строительство водохранилищ. Прошлый век в этом отношении стал прорывным. Только за последние 50–70 лет их количество увеличилось в 10 раз. Всего в мире создано более 60 тыс. водохранилищ, общий объем которых (6 500 куб. км) в 3,5 раза превосходит едино­временный объем воды во всех реках земного шара. Вместе взятые, они занимают площадь 400 тыс. кв. км, что сопоставимо с площадью Черного моря. Но и они не гарантируют водную безопасность, потому как могут быть подвержены загрязнению, в том числе и умышленному, а также воздействию стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Еще один способ – новые технологии опреснения соленой воды и очистки сточных вод. Здесь несомненным мировым лидером является Израиль, где очистке подвергается до 70% используемой воды.

Значительная доля от общего числа водоочистительных сооружений приходится на нефтеперерабатывающую промышленность. Саудовская Аравия, являющаяся одним из главных производителей неф­ти в мире, ежедневно производит 5,5 млн куб. м питьевой воды, но для этого приходится сжечь около 350 000 баррелей нефти. Вспомним, что для добычи 1 барреля нефти требует­ся 7 тыс. литров воды.

Есть и альтернативные решения. Например, добыча воды из водоносных горизонтов. Но самые крупные из них, за исключением Нубийского, расположены глубоко под землей, и для доступа к ним потребует­ся бурение сверхглубоких скважин. Даже если бы это было технически осуществимо, такие трудоемкие проекты значительно повысили бы себестоимость добывае­мой воды.

Отметим, что, по данным Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК, потенциал известных месторождений подземных вод в стране оценивается в пределах 15,5 куб. км потребления в год. И вместе с тем, по мнению ученых, это лишь 38% от общего объема прогнозных ресурсов пресных вод, сосредоточенных в недрах республики. Таким образом, по предварительным оценкам, эти объемы оцениваются в пределах 0,13% от общемировых.

Помимо вышеперечисленных, выдвигаются и совсем уже фантастические идеи, например, воздействовать на дождевые облака для регуляции водообмена или использовать туман для извлечения из него водного конденсата.

Обсуждается и добыча прес­ной воды из айсбергов и ледников. Но, помимо того что в настоящий момент это технически неосуществимо, неизвестно, какими последствия­ми подобного рода проекты могут обернуться для экологии планеты.

Как бы то ни было, для решения глобальной проблемы водного дефицита требуются совместные

усилия всего челове­чества.