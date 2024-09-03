Водоканалы соберут под одной крышей

Нехватка питьевой воды – одна из самых острых проблем, волнующих жителей региона. Как показывает многолетняя практика, пиковый сезон безводья приходится на летние месяцы, когда на улице царит изнуряющий зной. Не стал исключением и нынешний жаркий сезон, в ходе которого в очередной водной блокаде оказались и продолжают пребывать жители сел Бесагаш, Долан, Шалкар, Айтей и многих других.

По оценкам представителей местной власти, одна из главных причин сложившегося положения – высокий уровень изношенности водопроводных труб. К примеру, в поселке Бесагаш, где сети водоснабжения были проложены еще в 1975 году, показатель их амортизации достиг 95%. Ситуацию усугубляет интенсивный полив полей и огородов в летний период.

Как мы уже сообщали, отныне решением проблем ЖКХ в регионе будет заниматься единый оператор – ТОО «Alatau public utilities». Как считают в акимате области, это позволит консолидировать активы коммунальных служб, централизовать их финансирование, повысить качество предоставляемых ими услуг.

Работа в этом направлении уже началась. Как рассказал на днях на брифинге генеральный директор ТОО «Alatau public utilities» Аскар Тутубаев, утверждена «дорожная карта» по оптимизации двух субъектов естественных монополий – ГКП «Талғар су» и ГКП «Есик су». Данные предприятия снабжают водой 59 населенных пунктов Талгарского и Енбекшиказахского районов, в которых проживают 200 тыс. человек. Показатель изношеннос­ти водопроводных сетей здесь превышает 60%.

Согласно плану, активы вышеуказанных коммунальных служб перейдут в ведение ТОО «Alatau Public Utilites». Намечено провести полный технический осмотр систем водоснабжения и водоотведения. В рамках программы «Тариф в обмен на инвес­тиции» будет разработан проект реконструкции водопроводных сетей, включающий применение энергосберегающих технологий, внедрение автоматизации и цифровизации процессов.

Как заверил глава областного управления энергетики и ЖКХ Айдын Бегимбеков, в ближайшее время ситуация с водоснабжением должна кардинально измениться. По прогнозам, уже в следующем году доля населенных пунктов, имеющих центральный водопровод, увеличится до 99,6%.

Тем временем жители многострадального села Жанатурмыс Карасайского района, на протяжении последних восьми лет жалующиеся на перебои с подачей питьевой воды, вынуждены пользоваться мутной жидкостью коричневого цвета, текущей из кранов. По словам местной активистки Алимы Срымовой, засоряются и выходят из строя водяные фильтры, насосы, бытовая техника. До сих пор не введены в эксплуатацию обещанные районным акиматом резервуар и скважины. В общем, как всегда: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Больше всего сельчане недовольны работой ГКП «Таусамалы қызмет», сотрудники которого круглый год латают порывы на некачественно проложенных водопроводных трубах. Устраняют одну аварию за другой, однако напор воды не становится больше.

К слову, работа местных водоканалов – того же «Талғар су», «Есик су» и других – постоянно подвергается острой критике со стороны жителей сел и городов области. Поможет ли их оптимизация и передача единому оператору решить многолетнюю проблему водоснабжения, покажет время.