Военнослужащего оправдали по обвинению в доведении до самоубийства подчиненного

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Военнослужащего осудили к 3,5 годам колонии за вымогательство и превышение власти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня в военном суде шымкентского гарнизона огласили приговор сержанту Н. пограничной заставы по обвинению в вымогательстве с применением насилия (пункт 1 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК), в превышении власти (часть 1 статьи 451 УК), в доведении до самоубийства военнослужащего Б. (часть 2 уголовной статьи 451 и пункт 1 части 2 уголовной статьи 105).

Н. проходил службу по контракту на пограничной заставе в должности руководителя мобильной группы.

В августе 2022 года он установил, что военнослужащие, нарушая устав вооруженных сил, самовольно поменяли посты в наряде. После Н. стал вымогать деньги у рядового К. Тот перечислил деньги на банковский счет подсудимого.

Кроме того, Н. нанес телесные повреждения военнослужащим Б., К. и А., уличив их в распитии алкоголя на территории пограничной заставы.

Вина подсудимого по этим деяниям доказана, а по доведению до самоубийства военнослужащего Б. не нашла своего подтверждения.

Н. обвинялся в том, что он систематически и безосновательно предъявлял претензии своему подчиненному Б., унижал его честь и достоинство.

«Однако подсудимый находился на территории заставы всего 8 дней, из которых встречался с потерпевшим всего несколько раз и не мог за столь короткий срок создать негативную обстановку для суицида. Совокупность доказательств исключает вину подсудимого в этом деянии», – мотивировал суд.

Н. признан виновным в вымогательстве с применением насилия и превышении власти и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 3,5 годам лишения свободы.

По обвинению в доведении до самоубийства военнослужащего Б. он оправдан за недоказанностью совершения им этих преступлений.

Материалы уголовного дела по смерти Б. направлены военному прокурору южного региона для установления виновного.

Приговор не вступил в силу.

#суд #приговор #вымогательство #самоубийство #военнослужащий

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