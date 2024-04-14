Военнослужащие продолжают помогать пострадавшим от паводков регионам

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Айман Аманжолова
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Для оказания помощи жителям регионов, пострадавшим от наводнения, из Тараза в Атырау выехал сводный отряд военнослужащих 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы

фото: пресс служба МО РК

Всего от войск регионального командования «Юг» Вооруженных сил на борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих и свыше шестидесяти единиц военной техники.

В состав сводного отряда 5-й механизированной бригады вошли 300 военнослужащих, в числе которых офицеры, военнослужащие по контракту, а также солдаты срочной службы. Вещмешки, спальники, сухпаек и вода уже загружены в КамАЗы. Оставшиеся до отъезда минуты посвящены словам напутствия от командира 5-й механизированной бригады подполковника Жаныбека Куранбекова. Он выразил уверенность, что воины с честью выполнят свой долг и окажут помощь там, где она нужна.

Путь на запад военнослужащим предстоит неблизкий. Сначала – добраться на КамАЗах до железнодорожной станции, где нужно загрузить военную технику на платформы, после чего выдвинуться в путь протяженностью более двух с половиной тысяч километров. Но это не пугает военнослужащих. Их стремление помочь гораздо сильнее.

«Мы готовы собрать отряд не только 300 человек, но и еще больше. Но было определено четко: 300. Желание поехать изъявил каждый. Любой солдат даже срочной службы – каждый готов был помочь народу, отметил начальник штаба – первый заместитель командира 5-й механизированной бригады подполковник Арман Сабыров, – Не зря говоря армия и народ – это целое, единое. Сводный отряд сейчас успешно погрузится и поедет помогать нашему народу в западных регионах».

Военную технику загрузили на железнодорожную платформу в короткие сроки. Опыт в этом у военнослужащих большой – им неоднократно доводилось доставлять таким образом боевые машины на учения. На станции погрузки к работе подключились офицеры управления военных сообщений «Юг» – это они будут контролировать процесс передвижения воинского эшелона по Казахстану к западной его части. Вопросы медицинского обеспечения взяли на себя медики бригады, а также военного госпиталя г. Тараз. Все так, как и положено у военных: четко, равномерно, оперативно.

Среди солдат срочной службы, которые в составе отряда выезжают для оказания помощи, есть те, которые уже в мае увольняются в запас. Но их ничуть не огорчило поступление задачи на выезд. Скорее, наоборот: такого душевного подъема они давно не испытывали. И возможность принять участие в общем деле восприняли за честь. 

«Когда я услышал, что мы поедем в Атырау, я даже обрадовался, – рассказывает старший разведчик артиллерийского дивизиона рядовой срочной службы Нургали Нугман. –  Ведь это честь для нас, это благое дело – помогать своему народу, своим родным, друзьям, братьям. И даже если мы там задержимся хоть на два, хоть на три месяца, это будет не обидно – лишь бы победить эту беду и вернуться с победой домой».

Такого же мнения придерживаются солдаты срочной службы ефрейтор Али Абубукир и рядовой срочной Бексултан Алияров. Им обоим через две-три недели домой. Но ни они, ни другие солдаты не отказались от выполнения благородной миссии по спасению.

Всего от войск регионального командования «Юг» для оказания помощи в северные и западные регионы отправятся более тысячи военнослужащих из бригад из Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов. Сколько времени они проведут на западе страны, они не знают, но настроены оптимистично и готовы к выполнению любых задач.

#армия #паводки #помощь #наводнение #гвардия

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