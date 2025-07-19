Настоящим подарком для Ивана Федоровича стало выступление военных музыкантов, которые исполнили песни времен войны. Услышав мелодии боевой молодости, ветеран был растроган до слез.

Иван Федорович Макеев родился­ 10 июля 1927 года. В ноябре 1944-го был призван в армию, окончил снайперскую школу. Его подразделение направили на восточные рубежи Советского Союза, где назревала угроза со стороны Японии. Там Иван Макеев принял участие в боях на территории Монголии и Китая – в районе Харбина и Мукдена. Был ранен, после лечения вернулся в строй и прошел боевой путь до конца.

После окончания боевых действий продолжил службу в Находке. Демобилизован был только в 1951 году. Всю дальнейшую жизнь Иван Федорович посвятил службе в системе МВД. Коллеги вспоминают­ его как честного, принципиаль­ного и справедливого человека.

Сегодня Иван Федорович живет с дочерью Ольгой, которая окружила его заботой и вниманием. У ветерана также есть сын – капитан дальнего плавания. Несмотря на почтенный возраст, фронтовик остается бодрым, встречает гос­тей с улыбкой и охотно делится воспоминаниями.

– Мне очень приятно, что воен­нослужащие не забывают нас, ветеранов, навещают, поддерживают связь, – отметил Иван Федорович. – Особенно радостно было получить поздравительное письмо от минис­тра обороны, а также послушать песни военных лет. Под «Катюшу» мы шли в бой. Эта песня вернула меня в молодость.