Военные мелодии растрогали до слез

Общество
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Нурали Мансуров

Военнослужащие регионального командования «Юг» и представители местных органов военного управления тепло поздравили участника Великой Отечественной и советско-японской войн Ивана Федоровича Макеева с днем рождения. Имениннику были вручены подарки и благодарственное письмо от имени министра обороны, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова. В поздравлении выражались искренние слова благодарности за мужество, стойкость и неоценимый вклад в Победу, а также пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, сообщает официальный сайт Минобороны РК.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

Настоящим подарком для Ивана Федоровича стало выступление военных музыкантов, которые исполнили песни времен войны. Услышав мелодии боевой молодости, ветеран был растроган до слез.

Иван Федорович Макеев родился­ 10 июля 1927 года. В ноябре 1944-го был призван в армию, окончил снайперскую школу. Его подразделение направили на восточные рубежи Советского Союза, где назревала угроза со стороны Японии. Там Иван Макеев принял участие в боях на территории Монголии и Китая – в районе Харбина и Мукдена. Был ранен, после лечения вернулся в строй и прошел боевой путь до конца.

После окончания боевых действий продолжил службу в Находке. Демобилизован был только в 1951 году. Всю дальнейшую жизнь Иван Федорович посвятил службе в системе МВД. Коллеги вспоминают­ его как честного, принципиаль­ного и справедливого человека.

Сегодня Иван Федорович живет с дочерью Ольгой, которая окружила его заботой и вниманием. У ветерана также есть сын – капитан дальнего плавания. Несмотря на почтенный возраст, фронтовик остается бодрым, встречает гос­тей с улыбкой и охотно делится воспоминаниями.

– Мне очень приятно, что воен­нослужащие не забывают нас, ветеранов, навещают, поддерживают связь, – отметил Иван Федорович. – Особенно радостно было получить поздравительное письмо от минис­тра обороны, а также послушать песни военных лет. Под «Катюшу» мы шли в бой. Эта песня вернула меня в молодость.

#ветераны #ВОВ #Свет Победы #Иван Макеев

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