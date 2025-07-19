Военные мелодии растрогали до слез
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Нурали Мансуров
Военнослужащие регионального командования «Юг» и представители местных органов военного управления тепло поздравили участника Великой Отечественной и советско-японской войн Ивана Федоровича Макеева с днем рождения. Имениннику были вручены подарки и благодарственное письмо от имени министра обороны, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова. В поздравлении выражались искренние слова благодарности за мужество, стойкость и неоценимый вклад в Победу, а также пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, сообщает официальный сайт Минобороны РК.