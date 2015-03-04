В мире
Военные расходы на 10% увеличивает Китай
Военные расходы Китая вырастут в текущем году на 10% – до $145 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Предстоящее увеличение военных расходов будет одобрено в четверг, 5 марта, на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей и в соответствии с общим ростом госрасходов в 2015 году, заявила пресс-секретарь китайского парламента Фу Ин.

Она подчеркнула, что военная политика Китая носит исключительно оборонительный характер и Пекин никогда не прибегал к "политике канонерок", чтобы продвигать свои экономические и торговые интересы.

В Пекине утверждают, что увеличение оборонного бюджета нацелено исключительно на модернизацию Народно-освободительной армии, насчитывающей 2,3 млн человек. Такое решение было принято, несмотря на замедление роста китайской экономики до 7,4% в 2014 году и ожидаемое дальнейшее снижение темпов.

Основные проблемы внешней безопасности Китая связаны с пограничными спорами: с Индией – в Гималаях, с Филиппинами, Вьетнамом, Брунеем и Малайзией – в Южно-Китайском море и с Японией – в Восточно-Китайском. КНР также готовится к возможному противостоянию с Тайванем, который в Пекине считают неотъемлемой частью Китая.

Кроме того, Китай намерен принять новый закон о борьбе с терроризмом, по которому страна сможет использовать свою армию в антитеррористических операциях за рубежом.

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