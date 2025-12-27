Воинскую часть Карагандинского гарнизона посетили родители солдат

В войсковой части 31775 регионального командования «Астана» состоялся День открытых дверей для родителей военнослужащих срочной службы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Мероприятие прошло в рамках военно-патриотической акции «Армия глазами родителей». Оно было направлено на повышение открытости Вооруженных сил и информирование семей солдат об условиях прохождения воинской службы.

У входа на территорию части родителей встретили их сыновья. Солдаты лично сопровождали родных по территории воинской части.

Программа началась с возложения цветов на Аллее батыров. Родителям рассказали об истории воинской части, которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны и на протяжении десятилетий вносит вклад в укрепление обороноспособности страны и воспитание защитников Отечества.

Гости ознакомились с вооружением и военной техникой, на которой проходят обучение их сыновья. Командиры подразделений подробно рассказали о процессе боевой подготовки, продемонстрировали учебные классы и различные виды занятий, проводимых с личным составом.

Особый интерес у родителей вызвало посещение казарм. Они смогли увидеть условия проживания солдат, оценить порядок и оснащенность помещений. Дополнительным средством для комфортного быта военнослужащих служит новый банно-прачечный комплекс, оборудованный современной техникой и всем необходимым.  Многие родители отметили, что условия службы значительно отличаются от их прежних представлений.

После экскурсии состоялась встреча с руководством воинской части. Родители получили возможность задать интересующие вопросы командованию, военному прокурору, а также представителю РОО Комитет солдатских матерей «Аналар жүрегі». В ходе диалога обсуждались вопросы быта, обучения и соблюдения прав военнослужащих.

– Мы считаем принципиально важным, чтобы родители видели условия службы своими глазами, могли открыто пообщаться с командованием и задать любые вопросы. Открытость и доверие являются основой нашей работы. Каждый солдат для нас – это сын своих родителей, и мы несем ответственность за его безопасность, обучение и достойные условия службы, – подчеркнул командующий войсками регионального командования «Астана» полковник Махсут Гусейнов.

Завершился День открытых дверей совместным обедом в солдатской столовой. Родители смогли попробовать армейскую еду и провести время с сыновьями в неформальной обстановке.

– Встреча в канун Нового года – для нас отличный подарок. Мы все увидели своими глазами, убедились, что солдаты живут в хороших условиях и всем обеспечены. Большое спасибо руководству части за такую возможность, – поделилась мама солдата Гулдана Жаналина.

Проведение Дня открытых дверей стало важным шагом в укреплении доверия между армией и обществом. Подобные мероприятия позволяют родителям быть уверенными в том, что их сыновья проходят службу в достойных условиях и подготовкой руководят опытные, надежные командиры.

#армия #Караганда #вооруженные силы

