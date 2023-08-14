Вооруженную группу людей задержали в Актау (видео)

Арсенал оружия изъяли у группы лиц в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли возможные криминальные разборки в Актау с применением огнестрельного оружия.

У подозреваемых при обыске изъяли арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели Uzi с двумя магазинами.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены соответствующие экспертизы.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.