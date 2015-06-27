Свежий выпуск Воплощение мечты Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

С численностью занятых до 100 человек зарегистрировано 12 182 предприятия. Среди действующих юридических лиц – 8 623 малых производства.

Большая часть из них получила «путевку в жизнь» благодаря поддержке государства. В их числе и павлодарское ТОО «Усолочка», рожденное в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Свой старт товарищество исчисляет с 2009 года. Когда оно немного освоилось в рыночных условиях, руководством предприятия в 2013 году было принято решение о строительстве холодильной камеры и покупке необходимого оборудования для производственного цикла.

Говоря о своем участии в государственной программе, директор товарищества Умыт Туякановна Жексенова рассказывает:

– От консультантов филиала фонда «Даму» мы узнали о государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Условия были очень выгодные, так как из 14% годовых часть процентов оплачивает государство. Поэтому мы подали заявку на участие. Она была одобрена, и в 2013 году мы получили долгожданный кредит в размере 20 миллионов тенге на покупку оборудования.

На сегодня ТОО «Усолочка» создало 40 рабочих мест, выпускает 10 видов пельменей, 5 видов вареников и других полуфаб­рикатов. Предприятие предлагает различную продукцию для детей и взрослых, в том числе и халяльную. Так как вся продукция проходит лабораторные исследования, сертифицирована в рамках Таможенного союза, имеет хорошие вкусовые качества, то она пользуется спросом у покупателей.

Так, мечта, поддержанная государством, воплотилась в конкретное прак­тическое дело.



