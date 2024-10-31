Вопросы формирования госаппарата и его дебюрократизации обсудили на заседании в АДГС

Сегодня под руководством председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазықбай состоялось заседание Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и дебюрократизации его деятельности

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В работе заседания приняли участие члены Консультативно-экспертной группы Куспеков О.Х., Устемиров Е.Л., Смагулов Д.Н., Биркенов Ж.Е., Утешов М.И., а также представители центральных государственных и местных исполнительных органов, НАО «ГК «Правительство для граждан», АО «НИТ».

В ходе заседания рассмотрены вопросы качества оказания государственных услуг, в том числе вопросы оптимизации госуслуг в сфере земельных отношений.

Выступая на заседании, Дархан Жазықбай обратил внимание, что бюрократия - один из факторов, усложняющих работу и снижающих эффективность деятельности государственного аппарата.

«Глава государства в своих выступлениях не раз отмечал, что «бюрократия – одна из главных причин некачественной реализации реформ». Как известно, длительность оформления документов, избыточный документооборот, формализм вызывают большие сложности во взаимодействии государственных органов с гражданами и предпринимателями. Очевидно, что при предоставлении госуслуг населению первостепенное внимание необходимо уделять прозрачности, оперативности и их качеству, разгрузив при этом государственных служащих от излишних процедур и процессов, никак не влияющих на конечный результат», - сказал он.

С момента подписания Президентом в апреле 2022 года Указа о дебюрократизации деятельности госаппарата Агентством проведены масштабные мероприятия по устранению бюрократических барьеров. За 2 года проанализировано более 4 тысяч функций госорганов.

Дархан Жазықбай отметил, что для повышения эффективности деятельности госаппарата осуществляется целый комплекс мер.

Во-первых, выработаны порядка 140 предложений по оптимизации структуры госорганов, а в результате анализа их функций разработано более 200 предложений, касающихся исключения дублирующих задач, передачи некоторых функций в конкурентную среду и децентрализации.

К примеру, в рамках проведенного анализа благодаря принятым мерам в результате только реорганизации 2 департаментов Министерства здравоохранения в управление экономится 8,5 млн. бюджетных тенге в год. А предоставление сельским врачам права подписывать листки временной нетрудоспособности освободило порядка 1 млн сельских жителей от необходимости посещения районных центров.

Во-вторых, в уполномоченные органы было внесено более 170 предложений по цифровизации процессов, интеграции различных информационных систем с использованием онлайн-платформ, упрощению процедур путем исключения предоставления излишних документов.

В-третьих, разработано около 60 предложений, направленных на устранение пробелов и противоречий в нормативных правовых актах, порождающих бюрократизацию процессов и бумажную волокиту. Данные предложения направлены в госорганы для принятия соответствующих мер.

Всего Агентством внесено 715 предложений в Администрацию Президента и Аппарат правительства по вопросам дебюрократизации госаппарата. На сегодняшний день более 100 из них государственными органами уже исполнены. Исполнение остальных предлолжений требует внесения ряда законодательных изменений.

В настоящее время проводится анализ дебюрократизации в министерствах энергетики, водных ресурсов и ирригации, а также по чрезвычайным ситуациям.

По инициативе Агентства внедрен новый подход к дистанционному мониторингу, направленного на выявление нарушений прав граждан путем доступа к информационной системе «Е-лицензирование» и восстановление их прав без поступления соответствующей жалобы от них.

Так, в текущем году в результате дистанционного мониторинга данной информационной системы выявлено более 15 тысяч нарушений, 180 работников услугодателей привлечены к административной и 161 - к дисциплинарной ответственности, восстановлены права 536 услугополучателей.

Согласно статистике, за 9 месяцев т.г. выявлено более 85 тысяч нарушений при оказании государственных услуг, 82% из которых приходится на местные исполнительные органы, 18% - на центральные государственные органы и их территориальные подразделения.

В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования процессов оказания государственных услуг в сфере земельных отношений.

По итогам заседания консультативно-экспертной группы центральным и местным исполнительным органам рекомендовано продолжить работу по снижению бюрократизации деятельности государственного аппарата и повышению качества оказания госуслуг.