Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания

В мероприятии приняли участие около 100 представителей госорганов и частного сектора двух стран

Фото: invest.gov.kz / МИД РК

В Аммане прошел Казахстанско-Иорданский круглый стол с участием посла Казахстана в Иордании Талгата Шалданбай и председателя Комитета по инвестициям МИД РК Габидуллы Оспанкулова, в рамках которого были подписаны 9 двусторонних документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Основной темой обсуждения стало сотрудничество в реализации проектов по привлечению инвестиций в несырьевой сектор экономики Казахстана, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, информационные технологии, устойчивую энергетику, легкую промышленность, транспорт и логистику, и др.

В своем выступлении Оспанкулов презентовал участникам торгово-инвестиционный потенциал Казахстана и отметил дальнейшую необходимость в развитии двустороннего сотрудничества, пригласив иорданский бизнес к реализации совместных проектов в Казахстане.

По итогам круглого стола также прошли B2B встречи для более глубокого обсуждения возможностей в перспективных направлениях сотрудничества. Иорданский бизнес представляли такие компании, как «Naouri Group», «Falcons Soft Company», «Hijazi & Gousheh», «Kawar Group», «Sukhtian Group» и «Harmony Investment».