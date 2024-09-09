Вопросы фискальной политики являются приоритетными на этом этапе – экономист

Экономика
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Венера Баталова
корреспондент

Сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Вячеслав Додонов рассказал, что в Послании текущего года глава государства уделил большое внимание экономической проблематике, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экономист обратил внимание, что в первом пункте послания были затронуты вопросы налогово-бюджетной политики, включая проблемы формирования и исполнения государственного бюджета, что свидетельствует о приоритете данной сферы на текущем этапе экономического развития Казахстана. Президент отметил такие острые вопросы, как неисполнение доходной части республиканского бюджета и дисбалансы межбюджетных отношений.

«Указанные проблемы, действительно, значительно обострились в последнее время. Так, в текущем году (по итогам семи месяцев) недобор доходов республиканского бюджета составил более 11%, в том числе, по налоговым поступлениям – почти 22%. При этом особое беспокойство вызывает тот факт, что еще больший недобор фиксируется по самым крупным видам налогов, на которые приходится основной объем налоговых поступлений в республиканский бюджет. Так, поступления налога на добавленную стоимость (НДС), который формирует почти половину налоговых сборов, составили лишь 70,9% к плану, с недобором почти в 30%; по другому крупнейшему налогу – корпоративному подоходному – 73,6% (недобор более 26%)»,  - отметил спикер. 

Он добавил, что при этом затраты осуществляются, в целом, в запланированном темпе, что обусловливает опережающий рост дефицита республиканского бюджета, который на 1 августа достиг 2,8 трлн. тенге при годовом его объеме в 3,6 трлн. Таким образом, процесс исполнения республиканского бюджета вызывает серьезную обеспокоенность, которая нашла отражение и в Послании президента, заявившего о необходимости жить по средствам и поставившего такие задачи в бюджетной сфере, как исключение чрезмерных трат, цифровизация налогового администрирования, наведение порядка в межбюджетных отношениях.

«Последнее направление также представляется весьма актуальным, особенно в свете отмеченных проблем с доходной частью республиканского бюджета. В отличие от него, местный бюджет регионов Казахстана в текущем году (за те же семь месяцев) исполняется со значительным опережением плана по доходам, которые почти на 10% превышают плановые параметы, а налоговые поступления превышают запланированные на 18,6%. В результате опережающего роста поступлений в местный бюджет, он исполняется со значительным профицитом, который достиг почти 1,1 трлн тенге, кратно превысив плановый показатель», - резюмировал экономист.

В заключении он отметил, что эта ситуация свидетельствует о дисбалансах в межбюджетных отношениях, поскольку республиканский бюджет, испытывающий значительные трудности с исполнением доходной части, и имеющий большой дефицит, субсидирует на триллионы тенге профицитный местный бюджет, не испытывающий недобора по основным видам налогов – индивидуальному подоходному, корпоративному, социальному. Таким образом, данная проблема должна находить свое решение в рамках корректировки налогово-бюджетной политики, которой в ходе Послания уделил большое внимание глава государства. 

 

 

#президент #экономика #послание

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