Вопросы по устранению "узких мест" на границе обсудили Смаилов и Синжуй

Во время встречи с секретарем парткома СУАР Алихан Смаилов поднял вопрос ускорения процедур выдачи казахстанским грузоперевозчикам виз для въезда в КНР.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва Ма Синжуй, прибывший с первым визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Премьер-министр отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров республики с удельным весом в 18%. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 млрд, что стало новым рекордом за 30 лет. При этом он добавил, что более 40% всего объема взаимной торговли приходится именно на СУАР.

«Учитывая поставленную главами двух государств задачу по увеличению товарооборота до $35 млрд к 2030 году, взаимная торговля Казахстана с Синьцзяном приобретает еще большую значимость. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной целью», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в настоящее время динамичный рост подкрепляется новыми, в том числе несырьевыми, товарными позициями. В этой связи премьер-министр предложил поддержать положительный тренд, увеличив экспорт казахстанской продукции в Китай по 135 видам товаров на $1 млрд.

Важным направлением взаимодействия является также инвестиционное сотрудничество, в частности, реализация 52 совместных проектов на сумму более $21 млрд. В целом Китай входит в топ-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из КНР за последние 15 лет достиг почти $23 млрд.

«Приглашаем инвестиционное сообщество СУАР расширить свое участие в совместных проектах», - обратился премьер-министр к китайской делегации.

Алихан Смаилов обозначил особую роль взаимодействия приграничных регионов. В этой связи он отметил важность проведения в Алматы второго Дружественного диалога приграничного сотрудничества, на полях которого планируется подписание ряда межрегиональных соглашений и коммерческих документов.

В свою очередь Ма Синжуй подчеркнул, что Казахстан и Китай связывают тесные экономические отношения, и заявил о готовности СУАР активизировать взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, энергетика, логистика, образование, инновации и т.д.

«Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, мы хорошие соседи и партнеры. За прошедшие 30 лет наши страны развивали отношения в духе взаимного доверия. Главы двух государств вместе наметили планы развития дальнейшего сотрудничества. Нам предстоит реализовать достигнутые договоренности в самых разных сферах», - сказал Ма Синжуй.

В ходе встречи были подробно затронуты вопросы синхронизации действий по устранению «узких мест» на границе. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям наблюдается увеличение пропускной способности пограничных автомобильных пунктов, что идет на пользу экономическому развитию двух стран.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что на двух из пяти пунктов уже запущены «зеленые коридоры» для ускоренного перемещения сельхозпродукции, и обозначил важность их запуска на оставшихся трех: «Достык – Алашанькоу», «Майкапчагай – Зимунай» и «Калжат – Дулаты».

Кроме того, Алихан Смаилов поднял вопрос ускорения процедур выдачи казахстанским грузоперевозчикам виз для въезда в КНР, что позволит нарастить темпы товарооборота в целом.

Вместе с тем были обсуждены перспективы углубления сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, ход возобновления деятельности МЦПС «Хоргос», планы по модернизации пунктов пропуска, вопросы использования трансграничных рек и ряд других.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства двух стран.