Вопросы сохранения исторических памятников культуры обсудят в Семее

С 19 по 20 апреля волонтеры примут участие в республиканском форуме «Мәдени мұра – халық қазынасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: shopomania.kz

По данным ведомства, казахстанские волонтеры объединяются для сохранения объектов историко-культурного наследия страны. В Семее пройдет масштабный республиканский форум «Мәдени мұра – халық қазынасы», организованный общественным фондом «Даналық» при поддержке Единого оператора грантов.

На форуме волонтеры обсудят современное состояние памятников культуры в стране, поделятся опытом их реставрации, а также найдут пути по охране историко-культурного наследия республики.

«Основная задача республиканского форума «Мәдени мұра – халық қазынасы» – сохранение объектов историко-культурного наследия. Общенациональный проект по сохранению объектов историко-культурного наследия Birgemiz - Asyl мura - включает в себя привлечение более 2000 волонтеров к работе по сохранению объектов историко-культурного наследия», - прокомментировали в пресс-службе МКИ.

В министерстве добавили, что цель форума - повышение узнаваемости объектов историко-культурного наследия среди населения через разработку документальных сериалов и энциклопедий.

Такие инициативы и мероприятия свидетельствуют о серьезном подходе к сохранению культурного наследия страны и активном участии граждан в этом процессе.