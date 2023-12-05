Вопросы трудовой миграции обсудила Дуйсенова с послом Южной Кореи

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Республики Кореи в Казахстане Тэ-иком Чжо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили вопросы трудовой миграции между двумя государствами.

В ходе встречи вице-премьер отметила, что Казахстан является принимающей стороной трудовых мигрантов. В настоящее время в государстве трудятся граждане 14 стран. По разрешению на работу привлекаются квалифицированные кадры. В стране принят соответствующий закон, регулирующий их деятельность.

«Также и наши соотечественники работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас мы ведем переговоры с рядом государств, в том числе и с коллегами из Республики Кореи, где трудятся казахстанцы. Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане были защищены и за пределами страны», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В свою очередь Тэ-ик Чжо отметил, что в 16 странах мира работают центры обучения по системе разрешений на трудоустройство в Южной Корее (EPS). В них специалисты обучают языку, профильным навыкам, законодательству.

Вице-премьер предложила рассмотреть также вопрос по обмену опытом в подготовке высококвалифицированных кадров.