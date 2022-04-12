В рамках официального визита начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан доктором Арифом Алви, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Надимом Раза, главнокомандующим Сухопутными войсками генералом Камаром Джавед Баджва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН.

В ходе брифингов была обсуждена региональная ситуация, вопросы взаимодействия в сфере боевой подготовки, военного образования и подготовки кадров, совместного развертывания военно-полевого госпиталя под флагом Республики Казахстан в одной из миссий ООН в Африке.

В рамках визита также состоялись встречи с главнокомандующими Военно-морскими силами, Военно-воздушными силами, командованием Силами специальных операций.

Казахстанская делегация посетила Национальный университет обороны, ознакомилась с деятельностью Центра международного мира и стабильности Пакистана (CIPS). В Организации по продвижению оборонного экспорта (DEPO) начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана продемонстрировали продукцию оборонно-промышленного комплекса Пакистана.

Военное сотрудничество Казахстана и Пакистана ведется на плановой основе. Между оборонными ведомствами двух стран налажено взаимодействие в области военного образования, боевой подготовки, миротворческой деятельности.

За годы двустороннего сотрудничества по программам курсовой подготовки в Исламской Республике Пакистан прошли обучение около 60 казахстанских военнослужащих.