Ворота в Африку

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Илья Пащенко

Казахстан и Тунис запустят ряд совместных проектов, призванных оказать содействие развитию предпринимательства и сельского хозяйства.

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции на площадке СЦК министр сельского хозяйства Туниса Абдель Монем Белати, экономические отношения между двумя странами имеют большой потенциал. За два истекших года на межгосударственном уровне было проведено несколько масштабных мероприятий, результатом которых стало заключение взаимовыгодных контрактов.

Тунис – одно из крупнейших государств в мире по экспорту фиников, рыбы и оливкового масла. Прямое взаимодействие Казахстана с этой страной, по мнению генерального директора Исламской Организации по продовольственной безопасности Ерлана Байдаулета, позволит снизить цены на соответствующие продукты и улучшить логистику их доставки.

Кроме того, в Тунисе действует ряд научных организаций, занимающихся вопросами выращивания оливок. Их разработки могут помочь отечественным исследователям. С этой целью в рамках IOFS планируется объединение ученых-агрономов стран-членов под эгидой Ассоциации сельскохозяйственных академий. Представлять Казахстан в ней будет Академия сельскохозяйственных наук.

Абдель Монем Белати отметил, что сотрудничество с нашей страной позволит не только укрепить продовольственную безопасность, но и внести весомый вклад в продвижение стратегии ООН по борьбе с голодом.

В связи с этим планируется заключение ряда контрактов по зерновым культурам и пшенице. Кроме того, по словам Белати, Тунис, являющийся популярным туристическим направлением, заинтересован в развитии отношений с Казахстаном в сфере туризма.

Министр сельского хозяйства Туниса призвал другие государства укреплять экономическое сотрудничество с Казахстаном и выразил уверенность, что это принесет пользу продовольственной безопасности на национальном и мировом уровнях.

#сотрудничество #сельское хозяйство #предпринимательство #проекты #Туннис

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