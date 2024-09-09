Восемь золотых медалей завоевала юниорская команда Казахстана на ЧА по боксу
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В Аль-Айне (ОАЭ) завершился юниорский чемпионат Азии по боксу
Команда Казахстана завоевала на нем восемь золотых медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Золото завоевали следующие спортсмены:
- до 35 кг - Абылай Досымбеков,
- до 40 кг - Бекхан Оразбаев,
- до 43 кг - Жумагали Нурмухан,
- до 46 кг - Амир Мухит,
- до 52 кг - Нурислам Оналбек,
- до 55 кг - Абдимансур Жаксылык,
- до 64 кг - Тарехан Канатбай,
- до 70 кг - Мансур Амантай.
На втором месте завершил турнир Алиимран Алиев (до 61 кг). Третьими стали Али Абдикамал (до 33 кг) и Жадигер Мусырали (свыше 70 кг).