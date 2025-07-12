Фото: акимат Алматинской области

По информации управления образования Алматинской области, прежнее здание КГУ «Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах», расположенное в Алматы, было построено в 1963 году. По результатам технического обследования, проведенного ТОО «Астанақұрылыссервис» в 2024 году, оно признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. В частности, были выявлены трещины в несущих конструкциях, полностью изношены и не подлежат восстановлению системы отопления и водоснабжения. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям.

Группа журналистов побывала в новом детском доме в Конаеве, построенном за счет частных инвестиций и подаренном государству меценатами. Как убедились представители СМИ, здание, рассчитанное на 180 мест, оснащено необходимым оборудованием и мебелью. Здесь предусмотрено функциональное зонирование: раздельные столовые для младших и старших воспитанников, отдельные спортивный и актовый залы, а также просторные игровые, общественные и рекреационные зоны.

Показав участникам экскурсии комфортабельные жилые комнаты, учебные классы, зоны отдыха, столовые и медпункт, заместитель руководителя областного управления образования Акмарал Атинбекова отметила, что здесь созданы комфортные и безопасные условия для жизни, обучения и развития детей. Объект отвечает современным санитарным, строительным и образовательным стандартам, включая развитую инфраструктуру и медицинское обслуживание. Штат учреждения насчитывает 85 сотрудников, включая 42 педагога.

В числе первых сюда из Алматы переедут 44 ребенка – учащиеся младших классов. Переезд старших воспитанников детдома будет осуществлен поэтапно до 1 сентября – с учетом организации учебного процесса и в целях обеспечения комфортной адаптации ребят. Всего в детском доме воспитывается 171 ребенок.

Представители управления образования опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях. По их словам, все воспитанники детдома, независимо от места проживания, обеспечены бесплатным доступом к медицинским услугам и могут быть поставлены в очередь на жилье в установленном законом порядке. Кроме того, не соответствуют действительности утверждения о заболоченном земельном участке учреждения в Конаеве. Переезд из Алматы не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни.

Напомним, вчера в социальных сетях появился видеоролик, на кадрах которого группа воспитанников областного детского дома категорически отказалась переезжать из Алматы в Конаев. Ситуацией заинтересовался депутат Мажилиса парламента Бакытжан Базарбек, выразивший намерение встретиться с ребятами, не желающими менять место жительства.