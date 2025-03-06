Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
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На днях в местных социальных сетях поднялся шум вокруг темы переезда областного детского дома № 1 из Алматы в Конаев. Вначале прозвучала информация, что детей-сирот переселят в поселок Заречный близ областного центра и разместят рядом с тюрьмой. А здание детдома вместе с прилегающим земельным участком якобы уже продано неким аффилированным лицам, которые намерены построить здесь многоквартирный жилой комплекс. Несколько активистов из числа воспитанников учреждения выразили протест данным планам, заявив о своем категорическом несогласии на переезд в другое место.