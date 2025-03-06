Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы

Общество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На днях в местных социальных сетях поднялся шум вокруг темы переезда областного детского дома № 1 из Алматы в Конаев. Вначале прозвучала информация, что детей-сирот переселят в поселок Заречный близ областного центра и разместят рядом с тюрьмой. А здание детдома вмес­те с прилегающим земельным участком якобы уже продано неким аффилированным лицам, которые намерены построить здесь многоквартирный жилой комплекс. Несколько активис­тов из числа воспитанников учреждения выразили протест данным планам, заявив о своем категорическом несогласии на переезд в другое место.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

К слову, сам детский дом расположен в элитном микрорайоне «Баганашыл» в верхней части ­Алматы, где стоимость жилья – одна из самых высоких в мегаполисе. На территории детского дома уже начали сносить деревья, что совсем не радует проживаю­щих здесь ребят.

Реакция местных властей не заставила себя долго ждать. Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской облас­ти, здание областного детского дома № 1, возведенное в 1963 году, пришло в негодность и не подлежит капитальному ремонту. В связи с аварийным состоянием учреждения в Конаеве ведется строительство современного комплекса, который будет соответствовать всем нормативным требованиям. Чиновники опровергли слухи о продаже земельного участка детдома для последующего строительства ЖК.

В эти дни с коллективом и воспитанниками детского дома встретились уполномоченный по правам ребенка в РК ­Динара Закиева, руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. Были обсуждены вопросы, связанные с планируемым переездом и сохранением рабочих мест для персонала. По общему мнению участников дискуссий, главная задача – создать комфортные условия проживания детей, обеспечить их безопасность.

Окончательно вопрос решился в ходе встречи акима Алматинской области Марата Султангазие­ва с директором детского дома Розой Бекишевой, педагогами и воспитанниками учреждения.

– Дети выразили желание остаться в Алматы, так как смена обстановки может негативно сказаться на их адаптации и социализации. Этот фактор стал одним из ключевых при принятии решения, – отметил глава региона, подытожив беседу. – Ребята, уже обучающиеся в школах Алматы, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые воспитанники будут размещаться в Конаеве. Наша цель – создать для детей благоприятную среду, где они будут чувствовать себя защищенными и получат все возможности для развития.

По данным местных властей, новый детский дом, рассчитанный на 240 мест, займет площадь в 4 тыс. кв. м. В нем предусмот­рены комфортабельные жилые комнаты, учебные классы, зоны отдыха. Рядом расположена школа на 900 мест, для транспортировки детей выделят автобус.

Открытие комплекса запланировано на лето текущего года. Часть помещений передадут областной школе-интернату им. И. Нусупбаева. Еще один корпус будет использоваться для нужд Центра адаптации несовершеннолетних.

#Алматы #Конаев #детский дом

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