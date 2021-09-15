​Восстановление экономики показало рост

На особом контроле

В начале заседания новый министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев принес присягу госслужащего.

Докладывая о мерах по борьбе с коронавирусом, министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что на фоне нестабильности мировой COVID-ситуации, в Казахстане отмечается устойчивое снижение заболеваемости. За последние две недели пять регионов переместились из «красной» зоны в «желтую» – это Восточно-Казах­станская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов – пока в «красной».

О положительной динамике свидетельствует и увеличение числа выздоровевших по сравнению с количеством заболевших. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,87. Снизилась загруженность больниц, инфекционные и реанимационные места заняты на 35%. С конца августа 57 стационаров, работавших в качестве инфекционных, переведены в стандартный профильный режим приема пациентов без коронавируса.

Первым компонентом вакцинированы около 7,1 млн казах­станцев, вторым – 6 млн человек. Регионы вакциной обеспечены.

– Акимам Западно-Казахстанской, Мангистауской областей нужно усилить работу по увеличению охвата вакцинацией, – отметил Аскар Мамин. – Главная задача сейчас – добиться устойчивого снижения уровня заболеваемости в регионах, находящихся в «крас­ной» зоне. Для этого эпидситуация должна быть на постоянном контроле, особенно в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях.

С учетом начала нового учебного года Премьер-министр поручил также держать на особом контро­ле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

Производство растет, цены – тоже

Планомерное восстановление продолжила экономика Казах­стана, показав рост в 3%.

– В январе – августе рост в реальном секторе составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг увеличилась до 2,3%. Среди отрас­лей экономики высокие темпы развития демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водо- и электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также наблюдаются положительная динамика в сельском хозяйстве, активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях, – проинформировал министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Внешнеторговый товарооборот в январе – июле составил 53,7 млрд долларов, в том числе экспорт – 32 млрд. При этом экс­порт обработанных товаров вырос почти на четверть. Импортировано товаров на 21,7 млрд долларов. В целом торговый баланс сохранен на положительном уровне в 10,4 млрд долларов.

Асет Иргалиев предложил центральным и местным исполнительным органам сконцентрироваться на эффективном привлечении и сопровождении инвестиций, собираемости урожая и заготовке кормов, завершении сезона строительных работ, а также оперативном исполнении комплекса мер антиинфляционного реагирования и вакцинации населения.

По словам председателя Национального банка Ерболата Досаева, в августе ситуация на внешних финансовых и товарных рынках, а также во внутренней экономике оставалась стабильной.

– На фоне высокой деловой активности в мире повышение спроса на товары продолжает превосходить возможности предложения, что отражается на росте цен. В результате инфляционные процессы по-прежнему ускоряются как в развитых, так и в развивающихся странах на фоне сохраняющихся дисбалансов на потребительских рынках, – отметил глава финансового регулятора.

Продолжили расти цены на продовольствие, значительно – на сахар, растительные масла и зерновые. Производители по всему миру сообщают о проблемах с поставками и высокими ценами на сырье и готовую продукцию. Например, отправить контейнер теперь дороже в три раза по сравнению с декабрем 2019 года.

В Казахстане годовой рост цен производителей в июле достиг 14,2%. Рост инфляции приобретает более устойчивый характер. С апреля по август годовая инфляция ускорилась с 7% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года.

Основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, ее рост в годовом выражении достиг 11,4%. Подорожали мясо, овощи, масло и сахар. Растут цены на ГСМ, дороже стали платные услуги, электро­энергия, аренда жилья, общественное питание, газ и пассажирские авиаперевозки.

– По итогам прогнозного раунда Национальный банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5–8,5%, нижняя граница определена с учетом эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования. Дополнительным источником проинфляционного давления выступает рост доходов и потребления населения, – сказал Ерболат Досаев.

Активы Нацфонда сохранились на прежних уровнях – 56,9 млрд долларов. Золотовалютные резервы демонстрируют рост – до 36,8 млрд долларов. С начала года выросли пенсионные активы ЕНПФ – до 12,9 трлн тенге.

Для поддержки экономики продолжается реализация анти­кризисных инициатив Главы государства. По программе «Экономика простых вещей» поступило почти 4 тыс. заявок, одобрено 3 356 проектов на сумму более 1 трлн тенге. Такая же сумма выдана по программе льготного кредитования. В рамках программы «7–20–25» одобрено 40,5 тыс. заявок на 500 млрд тенге.

Позитивная тенденция

О расходах и доходах государства доложил министр финансов Ерулан Жамаубаев. За рассмат­риваемый период в госбюджет собрано 7 трлн 139 млрд тенге, план исполнен на 105,3%. В рес­публиканский бюджет поступило 4,6 трлн тенге, план также перевыполнен. Доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 2 трлн 547 млрд тенге.

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,2%, респуб­ликанского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях выше.

Наиболее крупные суммы неосвоенных средств сложились в министерствах здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям. В числе причин этого глава Минфина назвал непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и другое.

Расходы местных бюджетов составили 5,2 трлн тенге. Не исполнено 64 млрд тенге.

– В текущем году регионам предусмотрено выделение целевых трансфертов на сумму 2,5 триллиона тенге. На 1 сентября им выделен 1 триллион 358 миллиардов тенге. Освоено 98%. Наи­большее неосвоение сложилось в Нур-Султане, Алматы, Западно-­Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях, – доложил Ерулан Жамаубаев.

По информации министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, объем экспорта несырьевых товаров по итогам 7 месяцев вырос на 23,4%, составив 10,4 млрд долларов. Драйверами роста стали медь и катоды, экспорт которых вырос на 40%, поставки ферросплавов увеличились на 26,7%, стального проката – на 95,4%.

Вместе с тем COVID-19 в основном ударил по рынку услуг. По итогам первого квартала их экс­порт сократился на 21,2%, с 1,5 млрд до 1,2 млрд долларов.

– В целях увеличения объемов несырьевого экспорта необходимо привлекать экспортоориентированные прямые иностранные инвестиции... При согласовании инвестиционных проектов одним из условий должна быть экспорториентированность несырьевых товаров, – предложил Бахыт Султанов.

В торговле наблюдается положительная динамика. К примеру, индекс физического объема валовой добавленной стоимости составил 109,1%, что практически компенсирует потери развития отрасли в 2020 году.

Активно развивается электронная коммерция. Показатели внут­ренней торговли свидетельствуют, что бизнес адаптировался к нынешним условиям и развивается дальше.

Однако картину, как уже было отмечено, портит рост цен. Социально значимые продтовары подорожали с начала года на 9,7%, больше всего – овощи. И только с середины августа цены стабилизировались и пошли на спад.

Наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской, Кызыл­ординской областях и столице.

Позитивная тенденция с совокупным показателем 105,8% наблюдается во всех секторах обрабатывающей промышленности, констатировал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Рост демонстрируют машиностроение, черная металлургия, фармацевтика, легкая промышленность.

Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения стимулировал объем производства химической промышленности. Рынок стройматериалов вырос за счет повышения выпуска теплоизоляционных материалов, портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов. Поэтапно восстанавливается транспортная отрасль, во всех регионах стали строить больше жилья.

За январь – август экспортировано 44 млн тонн нефти. По словам министра энергетики Магзума Мирзагалиева, нефти и конденсата добыто 56,1 млн тонн, частичное неисполнение плана произошло за счет отставания по проекту Карачаганак.

Газа добыто, соответственно, тоже чуть меньше – 35,5 млрд кубометров. Экспортировано 5 млрд кубометров – меньше – по причине роста внутренних потребностей и уменьшения производства товарного газа крупными компаниями-недропользователями.

Для обеспечения внутреннего рынка ГСМ, возможно, плановый ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе будет перенесен или сокращен по времени. Кроме того, прорабатывается вопрос о продлении еще на полгода запрета на вывоз бензинов, дизельного топлива и других нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы республики.

Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, рост в сельском хозяйстве на 2% обеспечен в основном за счет животноводства – плюс 3,6%. Из-за засухи продукции растение­водства произведено меньше на 919,7 млрд тенге. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 7,9 ц/га, что на треть меньше прошлого года.

Наращивать темпы

Заслушав доклады, глава Правительства отметил, что показатели экономики Казахстана достиг­ли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику. По итогам 8 месяцев рост ВВП составил 3%.

Продолжается усиление темпов роста в обрабатывающей промышленности на 5,8%, в сфере торговли – на 9,1%, связи – на 12,8%, а также в строительстве – на 11,4%. За 8 месяцев в стране введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. метров жилья, что на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост в обрабатывающей промышленности связан с увеличением объемов производства фармацевтической продукции – на 40,8%, в машиностроении – на 23,9%, нефтепереработке – на 9,2%, кожаных изделий – на 8,4%, продуктов питания – на 4,8% и химической продукции – на 2,2%.

С учетом ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+ темпы роста в горнодобывающем секторе остаются ограниченными (-1,4%).

Продолжает восстанавливаться сектор услуг, к настоящему времени его прирост достиг 2,3% за счет высокой динамики в торговле и связи.

Рост инвестиций в основной капитал составил 18% без учета горной добычи. Это стало возможным за счет высоких показателей инвестиций в основной капитал в строительстве (+150,1%), обрабатывающей промышленнос­ти (+81,7%), сельском хозяйстве (+43,2%), торговле (+39,9%), информации и связи (+37%), операциях с недвижимостью (+16,2%) и транспортных услугах (+9%).

По итогам января – августа Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская области и город Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макроэкономическим показателям, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан – по шести показателям, Восточно-Казах­станская, Туркестанская области и Алматы – по пяти. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава Правительства поручил акиматам наращивать темпы роста в секторах экономики, где наблюдаются снижение и замедление показателей, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Руководителям госорганов и акимам поручено усилить работу по сдерживанию цен, Министерству торговли и интеграции – четко координировать реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования.

– Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, – сказал Аскар Мамин.

Согласно плану

О проводимой работе по подготовке к отопительному сезону доложили министры энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, акимы Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Регионами подготовлено свыше 10 тыс. автономных котельных (99%), более 45,6 тыс. жилых домов (94%). Отремонтировано 3,8 тыс. км тепловых сетей, 13,6 тыс. км сетей водоснабжения.

К отопительному периоду подготовлено свыше 11,1 тыс. (99%) объектов образования и более 5,7 тыс. (99%) объектов здравоохранения. Угледобывающими компаниями добыто 68 млн тонн угля.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 14,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность ­сохраняется в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Кызылординской области.

– Акиматами регионов проведена работа по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной сферы и теплоэнергоисточников. В регионах планируется начать подключение отопления соглас­но плану, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства поручил акиматам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы на инженерных сетях, объектах образования, здравоохранения и в жилых домах, в кратчайшие сроки обеспечить получение пас­портов готовности к проведению отопительного сезона.

Премьер-министр дал поручение обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники, активно взаимодействовать с поставщиками угля в регионах с целью исключения дефицита каменного топлива, на постоянной основе проводить мониторинг его поставок для коммунально-бытовых нужд и населению.