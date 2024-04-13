Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области

При этом еще около 16-ти до сих пор остаются без света, передает Kazpravda.kz

Фото: Наш Костанай

В настоящее время разработана смета, готовится необходимый материал, опоры, сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

В двух городах и 4 районах Костанайской области объявлен режим ЧС. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Решения об оплате принимаются комиссиями после оценки и технического осмотра недвижимого, движимого имущества и скота.

«На сегодняшний день обследовано 354 дома, из них 158 домов подлежат восстановлению. По ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению, - это 196 домов - будет предоставляться жилье. По данным ветеринарной службы, вследствие паводка падеж скота на сегодняшний день составил 971 голова. По 214 головам прошла оплата», - сказал он на брифинге на площадке СЦК.

Гражданам выплачено по 828 заявлениям 187 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.