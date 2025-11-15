Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова

Самал Тулеубаева, доктор филологических наук, востоковед-арабист, и. о. профессора кафедры востоковедения ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Отечественная наука и система образования в этом году потеряли фундаментального ученого с классической подготовкой, гуманитария с широким кругозором, устаза и наставника, блес­тящего организатора любого вверенного ему дела – доктора филологических наук, академика Сеита Аскаровича Каскабасова. Видный филолог-фольклорист, литературовед и общественный деятель не дожил два месяца до своего 85-летия...

Сеит Аскарович был многогранным человеком. Еще одним аспектом его деятельности стало востоковедение. Относясь к поколению, которое тесно соприкасалось с классическим наследием мусульманского Востока, впитало в себя его каноны и традиции, Сеит Каскабасов вырос на восточных преданиях, сказках «Тысячи и одной ночи». Он хорошо осознавал место Востока в казахской культуре.

Поэтому далеко не случайным стало то обстоятельство, что в 1999 году ввиду нехватки опытных профессиональных кад­ров именно С. А. Каскабасова выбрали в качестве первого декана факультета востоковедения Евразийского национального университета. Это был четвертый факультет востоковедения в республике: первый был открыт в 1989-м на базе КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби), второй – в 1991-м в ТурГУ им. Х. А. Ясави (ныне МКТУ им. Х. А. Ясауи), третий – в 1996-м в КазУМОиМЯ им. Абылайхана.

Создание востоковедческой школы в новой столице носило стратеги­ческий характер. Здесь располагались государственные органы, дипломатический корпус, проводились крупнейшие политические и культурные события международного значения. Все это требовало наличия в шаговой доступности профессиональных кадров, как из числа ученых и преподавателей, так и обучающихся, для участия в различных мероприятиях в качестве экспертов, переводчиков и волонтеров. Факультет просуществовал всего лишь один учебный год и в сентябре 2000-го был реорганизован в кафедру востоковедения. Таким образом, С. А. Каскабасов стал первым и единственным деканом данного факультета.

С самого начала оформились основные направления «евразийской» школы востоковедения: здесь были созданы кафед­ра арабистики и иранистики, кафедра синологии и японоведения и кафедра иностранных языков (западных). У истоков стояли востоковед-иранист, д. и. н., профессор Ж. М. Тулибаева, востоковед-арабист, к. ф. н., доцент К. И. Туребекова, выпускники зарубежных вузов С. А. Тулеубаева (Марокко), А. Б. Сеитбатталова-Таттибек теги (Китай), выпускники КазНУ им. аль-Фараби – Ж. Ж. Тайгулов, А. А. Капанова-Кайранова (ныне покойная), А. А. Коксегенова, Г. К. Рахимбаева, Р. С. Ескентаева, А. Д. Аргынбаева, А. К. Кабылшаева-Тахтанова, стажер-практикант А. Караш (который после окончания КазНУ вернулся на работу в ЕНУ).

Так в северном регионе впервые появилась собственная школа востоковедения, которая недавно отметила свое 25-летие.

Путь в четверть века был полон усилий в различных направлениях, достижений и побед. И сегодня с уверенностью можно констатировать, что главным образом на базе данной кафедры сложилась своя собственная, столичная – Астанинская – школа востоковедения. Несмот­ря на то что она является поздней по образованию, ей удалось зарекомендовать себя и занять достойное место в отечественной науке и сис­теме образования.

Большая заслуга Сеита Каскабасова в том, что он всего лишь за один год сумел запустить учебный процесс и подготовку будущих востоковедческих кадров в столице, дать направление для научных изысканий молодых специалистов. Поэтому его имя увековечено в истории Астанинской школы востоковедения.

Восток занимал важное место в жизни и научной деятельности академика. Его младший сын Смет окончил арабское отделение факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби.

С. А. Каскабасов в своих исследованиях уделял особое место изучению влияния восточных шедевров разных жанров (в частности, на арабском, персидском, тюркских языках) на казахский фольклор и литературу.

Сеит Аскарович оставил за собой целую плеяду учеников-востоковедов, которые защитили под его руководством кандидатские и докторские диссертации (Б. У. Азибаева, Ш. Т. Керім, П. К. Әуесбаева, Н. К. Жүсіпов и другие). Тема Востока получила отражение и в работах А. Тойшанұлы («Қазақ пен моңғол мифтерінің типологиясы» (этиологиялық, космогониялық мифтер бойынша), скоропостижно скончавшегося ираниста Б. С. Әбжет («Қазақ ертегілеріндегі үнді-иран мотивтері») и арабиста С. А. Тулеу­баевой («Тысяча и одна ночь» в казахской фольклорной традиции» (на примере казахского сказочного эпоса).

Талантливый человек талантлив во всем. Эти слова заслуженно применимы к личности академика С. А. Кас­кабасова. Он являет собой достойный пример ученого, педагога, инициатора и организатора многих важных инициатив. Сам отличавшийся большим трудолюбием, аккуратностью и глубиной подходов во всем, что он делал, Сеит Аскарович требовал этого и от своих подопечных и учеников.

Имя академика Сеита Каскабасова останется важной страницей и вехой в истории отечественной науки и образования.

