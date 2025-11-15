Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Самал Тулеубаева, доктор филологических наук, востоковед-арабист, и. о. профессора кафедры востоковедения ЕНУ им. Л. Н. Гумилева
Отечественная наука и система образования в этом году потеряли фундаментального ученого с классической подготовкой, гуманитария с широким кругозором, устаза и наставника, блестящего организатора любого вверенного ему дела – доктора филологических наук, академика Сеита Аскаровича Каскабасова. Видный филолог-фольклорист, литературовед и общественный деятель не дожил два месяца до своего 85-летия...