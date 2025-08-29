Вот и лето прошло

Асель Муканова

«Грибочек, грибочек, иди ко мне дружочек!», – говорю я вполголоса, предвкушая классную лесную прогулку. Как же, живя в городе, мы скучаем по этому свежему воздуху, лесному аромату, тишине!

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Луч солнца пробивается сквозь высокие стволы деревьев. Под ногами хрустят листва и опавшие ветки. А ступая на мох, ты вдруг ощущаешь себя словно на воздушном облаке.

Грибов нынче в лесах Бурабая полным-полно. Влаги было вдоволь, да и солнышко знает свое дело. Так что бывалые грибники за час-полтора с двумя-тремя ведрами из лесу выходят.

Мы же – грибники-любители, горожане, возомнившие себя знатоками природы. А потому улов наш скромен, но не менее ценен.

– Нашла, я нашла! – кричит моя подруга, которая и вовсе по грибы впервые в жизни пошла.

Поначалу она отстраненно бродила меж сосен, громко вдыхая сладкий воздух со звуком «Ммм...» и фотографируя затейливо переплетенные корни деревьев. По мере того, как в моем ведерке появлялись грузди, ее интерес к тихой охоте возрастал. А после того, как она сама обнаружила под характерной еловой «шапочкой» здоровый белый гриб, ее уже было не остановить! Азарт всецело охватил новоявленную грибницу, да так, что мне еле удалось вытащить ее, уставшую, из леса.

Возможность побродить по лесу, вкусить свежих ягод с куста, окунуться в прохладную водную гладь – это лишь часть всех тех удовольствий, что дарит нам лето. А сколько полезных даров припасено на огороде! Мы вот, например, набрав груздей, дома раскопали пару кустов картошки и пусть немного не в срок, но отведали свежих клубней, пожарив их с грибами на сковороде. Еще и свежей зелени прихватили.

...Однажды была в моей жизни и настоящая грибная сказка. Возвращались мы как-то с озера и решили остановиться в ближайшем прилеске. В чем были – купальниках и шортах – пошли по просеке, меж берез и сосен, особо ни на что не надеясь.

И тут откуда ни возьмись – целая армия подосиновиков! Стоят на своих рябых ножках, высокие и не очень, толстые и еще не набравшие силу, и конца краю не видно этому природному богатству. У нас реально впервые в жизни глаза разбежались от такого обилия грибов! А с собой, как назло, ни ножей, ни ведер.

Побежали к машине, опустошили пакеты и набрали грибочков домой сколько смогли. Как сейчас помню это непередаваемое удовольствие от окружающей тебя красоты и изобилия. И сколько бы раз ни возвращались мы на то самое место, сколько бы ни просили духов леса, больше никогда и нигде не встречали такой щедрой грибной поляны.

А какие летом звезды! В городе их не увидеть – слишком много света. Но стоит отъехать немно­го – и вот уже звездная россыпь покрывает все небо. Из Астаны даже специальные астрономические туры организовывают. И находятся же чудаки, желающие среди ночи ехать по степи, ставить оборудование, усаживаться поудобнее и просто любоваться звездами.

А все потому, что лето – это маленькая жизнь, и нужно успеть сделать в ней все самое приятное, то, о чем будет тепло вспоминать холодным зимним вечером, что будет греть душу и сердце.

И пусть сейчас, когда лето уходит, нам немного грустно, главное – верить, что оно снова придет. Со свои­ми грибными дождями, звездной россыпью, легким бризом. И подарит нам незабываемые ощущения, которые мы будем хранить и лелеять еще долгие годы.

