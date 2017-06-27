​Вот оно какое, наше лето…

Женская сборная Казахстана по волейболу продолжает подготовку к престижным соревнованиям в рамках Мирового гран-при. Напомним, что подопечные главного тренера национальной команды РК Вячеслава Шапрана как минимум сыграют три этапа – в Болгарии (город Русе, старт – 7 июля), Казахстане (Алматы, 14 июля) и Южной Корее (Сувон, 21 июля).

Во второй группе вместе с нашими спортсменками нынче за путевки в финал Мирового гран-при борьбу поведут сборные Аргентины, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Чехии, Германии, Южной Кореи, Перу, Польши и Пуэрто-Рико. В Алматы мы увидим, конечно, не всех этих соперниц, а только матчи с участием команд Казахстана, Германии, Колумбии и Хорватии.

А пока наши спортсменки отправились в Екатеринбург на традиционный розыгрыш Кубка Ельцина. Там они встретятся с волейболистками России, Болгарии, Сербии и Турции. В поездку тренерский штаб взял Людмилу Исаеву, Татьяну Фендрикову, Инну Яковлеву, Яну Петренко, Алию Баткульдину (все – «Алматы»), Катерину Татко, Наталью Акилову, Екатерину Жданову, Антонину Рубцову (все – «Жетысу», Талдыкорган), Радмилу Бересневу, Диану Кемпа (обе – «Иртыш-Казхром», Павлодар), Ирину Кенжебаеву («Астана»).