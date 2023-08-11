Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы

Долгое время в истории человечества само умение читать было совсем не навыком по умолчанию, а приобретать книги могли только очень состоятельные люди, так что такие клубы были прерогативой аристократии и интеллектуальной элиты. Но с развитием книгопечатания, технологий, ростом базовой грамотности книги и чтение стали самым распространенным способом получения информации и самым доступным видом досуга. Книжные клубы при этом никуда не делись, даже напротив, расширили свои функции – теперь это не только пространство (в том числе и в онлайн-среде) для общения по интересам, обсуждения прочитанного, но это еще и прекрас­ный «навигатор», который помогает ориентироваться в огромном потоке литературы, который продолжает расти год от года.

Современные книжные клубы, которые есть и в Астане, как правило, действуют по следующему алгоритму: выбирается конкретное произведение, дается время на его прочтение и осмысление, а после члены клуба приглашаются к обсуждению прочитанного (членство, надо понимать, очень условное в данном случае – как правило, к обсуждению, как онлайн, так и офлайн, могут присоединиться все желающие). Так что ключевое различие, по сути, в «репертуаре». Одни книжные клубы читают новинки литературного рынка, другие – классику или сфокусированы на произведениях конкретного жанра, или читают лауреатов Нобелевской премии, или руководствуются при выборе литературы географией (своего рода литературная кругосветка).

Основатели SenU, когда выбирали концепцию своего книжного клуба, также столкнулись с этой дилеммой – что читать? Ответ на этот вопрос сразу же выделил клуб среди подобных проектов – здесь было решено сосредоточиться на литературе Казахстана.

Первая встреча будущего клуба, ставшая своего рода его учредительным собранием, состоялась весной 2022 года. На ней тогда были четыре человека: театральный менеджер Олжас Ибраев (ему и принадлежит идея создания клуба), хоровой дирижер и музыковед Асем Есенова, кандидат педагогических наук Турсын Кунекова, автор проекта «Театрогид», искусствовед Амина Бельгибаева. Чуть поз­же к ним присоединился Базаралы Двесов, гидрогеолог по профессии (сейчас на пенсии) и страстный читатель по жизни.

Для всех них это проект, который они ведут на общественных началах, безвозмездно вкладывая в него время, силы, средства.

– Олжаса Ибраева я знала только заочно, но на встречу клуба пришла, потому что мне казалось, что мы стоим у истоков чего-то интересного и через этот проект можно много хороших идей воплотить, – вспоминает Амина. – Когда собрались впервые, я сказала, что лично мне будет интересно здесь, если мы будем читать в основном наших казахских, казахстанских авторов – это огромный пласт литературы, с которой далеко не все даже в самом Казахстане знакомы. Так мы и сделали, и это было очень правильное решение. По ходу дела немного расширили нашу сферу интересов – подключили литературу Центральной Азии, тюркскую... Но наш приоритет – это казахская литература. Сейчас на лето мы взяли в клубе перерыв, но уже работаем над планом чтения на новый сезон, который начнется осенью. Хотим хронологически и логически выстроить нашу программу чтения так, чтобы разные эпохи затронуть и посмотреть, про­анализировать, какие темы поднимали писатели в разные времена, как в их произведениях отразилась история нашей страны в разные периоды, как менялось наше общество, какие идеи в литературе прежних лет до сих пор актуальны, – рассказывает одна из основательниц клуба.

Чтобы сделать встречи более интересными, организаторы приглашают спикеров – ученых, артистов, режиссеров, искусствоведов... Например, на обсуждение пьесы Габита Мус­репова «Баян-Сулу – Козы-Корпеш» приходила актриса Акниет Орынтай, которая в спектакле Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. Куанышбаева по данному произведению исполнила роль Баян. На встречу клуба, посвященную киноповести «Соперница» Зиры Наурызбай, пришла сама автор. Также беседа с автором была организована в рамках первой встречи клуба SenU для детей – на нее была приглашена детская писательница Александра Суслова, автор книги «Два Даньки, Буран и Скрипка».

– Это был наш эксперимент, хотели посмотреть, как пойдет. С детьми работать гораздо труднее, они честные в своих реакциях, и нужно действительно уметь их заинтересовать, пробудить любопытство, а после и любовь к литературе. И несмотря на то что наш клуб больше ориентирован на взрослую аудиторию, мы бы хотели продолжать этот «детский» формат, работу с семьями. Потому что прекрасно понимаем, что только так можно вырастить новых читателей, – говорит Амина.

Выделяет клуб SenU и стремление к коллаборации с другими видами искусства. Так, встречи клуба могут сопровождаться участием танцоров и музыкантов – с момента образования книжный клуб SenU сотрудничает с этномузыкальной группой Dybys и театром танца ContraSSt. «Одноклубники» вместе посещают театральные постановки и выставки – причем все это так или иначе связано с произведением, которое в данный момент «на повестке дня» клуба. Как уверена Амина Бельгибаева, таким образом можно обеспечить лучшее эмоциональное, чувственное погружение в мир произведения, это развивает восприятие читателей. Таким образом за организацией каждого заседания клуба стоит огромная творческая работа.

Сегодня на встречи клуба ходит уже гораздо больше людей (это, надо упомянуть, совершенно бесплатно). В числе прочитанных книг – «Ардак» Оралхана Бокеева, «Белая Аруана» Сатимжана Санбаева, «Тавро Кассанд­ры» Чингиза Айтматова, «Судьба беззащитной» Мухтара Ауэзова, «Черная книга» Орхана Памука, «Разума пылающая война» Толена Абдикова, «Полдень» Таласбека Асемкулова и многие другие. Если раньше встречи проводились камерно в доступных общественных пространствах, кофейнях, то теперь у SenU налажены контакты с Национальной академической библиотекой, Назарбаев Университетом, где уже проходили некоторые заседания клуба. Такое внимание к молодому проекту – красноречивое подтверждение важности и нужности того, чем занимается клуб.

– Я практически всю жизнь посвятила вопросу формирования читательского интереса к художественному тексту. Это наиактуальнейшая тема была, есть и будет в перспективе, – уверена Турсын Кунекова, одна из основательниц клуба SenU. – Буквально недавно меня попросили проверить навыки чтения двух школьников, и результат был не очень: текст прочитать, хоть и с неохотой, они могут, но понять его, проанализировать и почувствовать – вот здесь уже начинаются проблемы. Пресловутое «клиповое мышление», бесконечные потоки поверхностной информации, которую потребляют люди, сказываются на способности концентрироваться, понимать текст. Поэтому так важно сегодня воспитывать культуру чтения книг, в том числе художественных. Нужно учить воспринимать текст на разных уровнях, не только на информационном, показывать как анализировать его, критически осмысливать, считывать глубинные его слои. Особенность художественной литературы в том, что она дает нам новый опыт, в том числе эмоцио­нальный, она воздействует на нашу психологию, она формирует нашу душу, – подчеркивает она.

По мнению Турсын Кунековой как педагога с многолетним стажем, привить ребенку интерес к чтению – задача выполнимая. В первую очередь нужно сформировать навык чтения, привычку к нему, чтобы для ребенка читать было так же естественно, как, например, чистить зубы, мыть руки перед едой... Это все, конечно же, должно начинаться в семье, в том числе с примера самих родителей: гораздо больше шансов, что ребенок проявит интерес к чтению, если перед его глазами будет пример проводящих время с книгой папы и мамы. Важно также найти книгу, которая сможет ребенка «зацепить», показать ему, что чтение – это не тоскливая повинность, а увлекательнейшее занятие.

А вот закрепить, развить и «не убить» заданный в семье импульс к чтению – это уже задача системы образования. «Дружелюбная к чтению» среда должна создаваться на уроках литературы, в школьных библиотеках, внеклассной работе.

Собственно, такая «дружелюбная» среда нужна и взрослым – приобщиться к чтению никогда не поздно. И здесь книжные клубы также незаменимы. Они не просто популяризируют чтение, развивают читательскую культуру, они делают это максимально полезным образом – призывают не просто «глотать» книгу за книгой, а обдумывать прочитанное. А это уже совершенно другое качество чтения.

– Просто прочитать книгу – недостаточно. Важно то, что мы почерпнули из произведения, как его поняли, как интерпретировали то, что сказал нам писатель. Книги должны учить людей эмпатии, давать им опыт созидания, наполнять их смыслами, несущими жизнь и свет. И чтобы эти идеи жили и распространялись, нам нужно общаться, обсуждать, мыслить – это то, что мы видим миссией клуба SenU, – говорит Амина. – Эта идея заложена уже в нашем названии. «Сену» с казахского языка переводится как «верить, доверять». Мы хотим, чтобы читатели, которые приходят к нам, могли доверять друг другу и открыто делиться чувствами и мыслями. Вместе с тем название у нас пишется на латинице и состоит из двух частей – Sen, то есть «ты» по-казахски, и U – это сокращение слова you, то есть «ты» по-английски. Это наш месседж: позитивные перемены начинаются с тебя и с доверия – друг к другу, к себе самому, к миру. Я думаю, что искусство, в том числе литература, способно научить нас этому.

Как добавляет Турсынай Кунекова, задача клуба также в том, чтобы помочь людям через литературу научиться понимать самих себя, свою историю, свою страну, своих людей.

Такой подход разделяют и постоян­ные члены клуба, в числе которых – Базаралы Двесов. Он – отец одной из основательниц клуба Асем Есеновой, пришел на вторую встречу SenU по ее рекомендации и с тех пор не пропустил, пожалуй, ни одного заседания, присоединившись к организаторам.

В первую очередь Базаралы Адилхановича привлекла возможность обсуждать прочитанное с интересными людьми, кроме того, для него заседания клуба превратились в личный «челлендж» – чтобы подготовиться к обсуждению, он не просто читает, но и глубоко изучает текст, биографию автора, время, в которое он творил... Много времени проводит за чтением дополнительных источников, раскапывает интереснейшие вещи, удивляющие соклубников.

Вместе с тем постоянным и активным участником книжного клуба его делает не только личная любовь к чтению, но и понимание того, что подобные проекты – это вклад в развитие общества.

– С возрастом на первый план выходит забота о детях и внуках, хочется, чтобы их будущее было более благополучным, счастливым. Для этого надо, чтобы наше окружение было соответствующим. Эти мысли заставили меня остаться в SenU и принимать участие в работе клуба, что-то предлагать. Потому что этот книжный клуб и то, что он делает для людей, – это те «маленькие вещи», из которых складывается жизнь. Что я имею в виду: мы живем в спокойной стране, дети наши растут в мире и благополучии, в принципе. Но мы уже видели, как все это хрупко. Поэтому всеми силами, всеми возможными способами должны хранить и укреплять то, что имеем. Я уверен, что через такие проекты, как клуб SenU, мы можем создавать среду, в которой будет осознание важности «простых ценностей», – считает Базаралы Адилханович.

...Клуб SenU создан и базируется в столице, но следят за ним и из других городов Казахстана (в том числе через аккаунт в Instagram – @clubsenu). Как отмечает Амина Бельгибаева, у основателей клуба есть стремление развиваться, масштабировать проект, делиться опытом.

– Иногда люди приходят, чтобы посмотреть на наш формат, перенять его, внедрить у себя в городах. Мы этому очень рады, потому что хотим, чтобы эта концепция развивалась. Как, например, кофейни создают сети, так и мы хотим, чтобы «филиалы» SenU открывались в разных городах. Планы у нас большие, идей много, главное, чтобы хватало времени для того, чтобы все реализовать, – говорит Амина.