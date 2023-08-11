Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы
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Юлия Магер
История книжных (читательских, литературных) клубов насчитывает не одно столетие. Форматы таких встреч со временем менялись, но суть оставалась одна – люди собирались, чтобы обсудить прочитанное (будь то книга или актуальная статья), поделиться мыслями и идеями по различным вопросам, поговорить о происходящих событиях, обменяться новостями.