Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
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Флора Левина
Гордость Прииртышья – ленточный реликтовый бор оказался во власти огненной стихии. Буквально на глазах гибнет уникальная экосистема. Совсем недавно в нашей газете вышел материал о достопримечательностях области Абай. И одна из них – сосновый бор. Но сейчас вместо аромата свежей хвои лишь запах гари, который чувствуется за несколько километров от места пожарища. Вместо яркой зелени – обугленные стволы и дымящиеся пни…