Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы

Вроде бы потушили, но, как только усиливаются порывы ветра, на месте тления разгорается огонь с новой силой. Пожарные по несколько раз объезжают дымящие места и все тщательно поливают. На профессиональном языке это называется «проливка территории», чтобы не допустить новых возгораний.

Днем и ночью здесь слышны шум моторов, шипение раций, вой сирен. Впрочем, вой сирен за эти несколько дней для семейчан стал привычным. Неподалеку от областного центра еще идет борьба с пожаром в районе сел Талица, Каштак и Тепкаши, огонь дошел и до них. Сами села вне опаснос­ти, но из-за густого дыма людей пришлось эвакуировать. Дорога туда сейчас закрыта, полицейские говорят, что там находиться небезопасно, можно просто отравиться угарным газом. За порядком наблюдают военнослужащие воинской части 5511 Национальной гвардии.

Огромное дымовое облако повисло над областным центром. Жители разных районов города снимают видео, фото и делятся ими в соцсетях.

Оперативный штаб развернулся в Бородулихе. Возле него много машин. Здесь проходят все оперативные совещания по оценке ситуации. Неподалеку от штаба работает полевая кухня, где добровольцы готовят еду для тех, кто находится на передовой.

Местные говорят, что каждый военный или пожарный – чей-то сын, поэтому помогать – это не героизм, а обычное дело.

– Это наше село, мы здесь живем. Мы гордимся, что у нас есть такие полицейские, военные, спасатели и пожарные. Это все наши мальчишки, наши дети. Помогаем, кормим. Помогают все: местные жители, работники акимата, частные предприниматели, магистранты, студенты. Есть те, кто работает здесь уже третьи сутки. Работаем днем и ночью. И все на добровольной основе, от всего сердца, – отмечают жители Бородулихи.

Работа на импровизированной кухне кипит круглосуточно. Пока одни тушат пожар, другие приезжают, чтобы поесть и отдохнуть хотя бы пару часов.

На помощь пожарным приехали волонтеры из Семея, Усть-Каменогорска, Шемонаихи и поселка Жезкент. Везут все необходимое – особенно продукты. Но, по словам волонтеров, продуктов хватает, нужны мази от ожогов, респираторы, пластыри. А еще нужны берцы, футболки и специальные шапочки под каски. На собранные деньги волонтеры покупают самое необходимое.

Почему огнем охвачена такая большая территория, пояснил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

– Это же стихия. Когда верховой пожар двигается и развивает скорость до 300 километров в час, как его остановить? Ни одна пожарная машина, ни один наряд пожарных, ни одна техника этого не сделает. Был грозобой, гроза попала в две сосны. Это случилось в 66-м квартале Батпаевского лесничества, откуда и пошло развитие пожара. Своевременно не могли туда попасть, потому что расстоя­ние было приличное и место труднодоступное. Пока техника дошла, при жаре 38 градусов и ветре пожар развился по всему периметру, – проинформировал он.

Место действительно труднодоступное. Ленточный бор находится на песчаной почве, и большие машины могут просто «сесть» в песке. Так случилось с одной пожарной машиной из Караганды. Она увязла, и вытащить ее не удалось. Люди смогли спастись, а техника нет.

Пожар тушат сразу в нескольких очагах. Пламени тут как бы не видно, но сквозь подошву можно ощутить, как «горит земля под ногами». По словам пожарных, это лесная подстилка, сухая трава и ветки. На первый взгляд – безобидный дымок. Но в любой момент этот низовой пожар может стать верховым. Та же сосновая шишка при высокой температуре лопается и разносит искры на много метров вокруг.

Тушат пожар посменно. Бывает, что остаются ночевать тут же – в лесу. Говорят, что ничего удивительного здесь нет, ситуация чрезвычайная, нужно все время быть начеку. Жаль только, что некоторые псевдоэксперты этого не понимают и лишь мешают пожарным в их нелегком деле.

Пожарный из Семея Елдос Нуртазаев даже записал видеообращение к гражданам. По его словам, зеваки приезжают, буквально стоят над душой и поучают: мол, почему вы стоите у кромки леса, вам непременно нужно проехать вглубь. Многие даже демонстрируют «знания» в тушении огня.

– Мы хорошо знаем свою работу, я отвечаю за всех наших ребят, – обратился Елдос Нуртазаев к людям.

Пока любопытные тратят свое время на бесполезные советы, эвакуированные жители из трех сел разместились в эвакопунктах Семея. В основном это общежития студентов колледжей и гостиница. По словам жителей, условия здесь все созданы, питанием и всем необходимым они обеспечены, но очень хочется поскорей вернуться, дома осталось небольшое хозяйство, за которым нужен присмотр.

– Мест хватает, можем еще принять. На данный момент у нас здесь проживают десять человек из села Успенка. Все мы, конечно, переживаем. Это наше общее горе, – говорит дежурная по студенческому общежитию Марина Трясунова.

Люди считают, что спецтехника задержалась из-за плохих дорог, и этого было достаточно, чтобы пожар разгорелся. Вспоминают здесь и о погибших лесничих. Были соседями…

– Все хорошие люди были. Сейчас в лесхозе никого не осталось. 14 человек умерли… Поздно приехали тушить. Дороги все в ужасном состоянии. Из-за этого машины медленно ехали. Колонна большая – минимум машин десять. И они не могли по этим кочкам добраться. А как узнали, что едет Президент, сразу уложили асфальт. Если бы дорога была отличной, машины на всей скорости бы летели, успели бы спасти… Сколько детей сиротами остались, – не сдерживают слез успенцы.

Пока хозяева находятся в областном центры, домашних питомцев подкармливают волонтеры из фонда «4 Лапы+». Они привезли корм, хлеб, ливерную колбасу и воду. К корму собаки даже не подошли, не привыкли деревенские Шарики к изыскам из красочных пакетиков, а вот хлебу и ливерке обрадовались.

– В доме, откуда уехали люди, остались две собачки. Сначала мы не заходили во двор, думали, что там кто-то есть, стояли, ждали. Потом смотрим: там все брошено и собаки лежат и не реагируют. Тем временем из другого дома, который сгорел, пришла еще одна собака – алабай. Он вышел из сарая. Мы его сначала испугались, но он оказался мегадобрым. Говорят, еще были коты, но их вроде бы забрали хозяева. В общем, мы обнаружили трех собак и кур с цыплятами. Мы им нарвали травы, оставили пшено. Собакам дали еду и воду. Снова поедем в субботу, – рассказывают волонтеры.

Пока готовился репортаж, пришло сообщение из полиции, что служебная собака обнаружила тело пропавшего тракториста Сергея Архипова, который 9 июня выехал на помощь в тушении пожара...

Вот уже несколько дней жители региона в буквальном смысле слова молятся о дожде. Священнослужители читают тасаттык намаз – специальную молитву с просьбой у Всевышнего о ниспослании дождя. По словам главного имама области Абай Аскара Муканова, тасаттык намаз будут читать каждый день, пока не потушат пожар.

Это не первый крупный пожар в реликтовом бору. В 1995 году лес горел в самом Семее. Сильные пожары были в Бескарагайском районе. После них организовывались рейды по расчистке территории, посадке деревьев. И только сейчас, почти тридцать лет спустя, здесь вырастают новые сосны. Ущерб от нынешнего пожара и его причины установит специальная комиссия, а восстанавливать деревья придется не одному поколению.