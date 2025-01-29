Войной испытанные строки

Экпозиция охватывает весь период войны – от летописи первых боев июня 1941 года до победного мая 1945-го. В коллекцию входят более 60 изданий разнообразной тематики: военно-патриотической, научной и художественной. Эти книги рассказывают о мужестве и героизме победившего фашизм народа, вместе с солдатами они дошли до Великой Победы.

– Издания военных лет выделяются своей неприметностью, – говорит руководитель сектора науки, редких книг и манускриптов НАБ РК Дарига Дауренбекова. – Малый размер, серо-желтая бумага, скромное оформление, мягкая обложка. Именно такие брошюрки умещались в карманах солдатских гимнастерок, они не глянцевые, не белоснежные... Им так же, как и людям, пришлось испытать и горечь поражений, и радость побед, и счастье завоеванной свободы.

По словам Дариги Дауренбековой, потребность в книге остро ощущалась и на фронте, и в тылу, и на оккупированной территории. Художественное слово было важным оружием в борьбе с ненавистным врагом. Героические события, описанные в тех книгах, укрепляли дух советских солдат.

Жемчужиной экспозиции стала брошюра «Письмо казахского народа фронтовикам-казахам», изданная в Алма-Ате и опубликованная в 1943 году в газете «Правда». В ней казахский народ обращается к своим сынам: «Будьте стойки, упорны, сражайтесь смело и самоотверженно рука об руку с вашими братьями – русскими, грузинами, украинцами, киргизами, белорусами, узбеками и другими народами нашего великого Союза».

«Письмо казахского народа...» с волнением читали все народы Советского Союза. Особого внимания в нем заслуживают строки о героической обороне Москвы, когда 28 казахстанцев-панфиловцев бесстрашно сражались с фашистскими полчищами. Грудью своей заслонили они путь врагу, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление неприятеля.