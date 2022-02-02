ВОЗ считает, что острая фаза пандемии может завершиться уже в 2022 году

Коронавирус
7199
Фото: akorda.kz
Мир может выйти из острой фазы пандемии уже в этом году при ответственном поведении людей. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Kazpravda.kz.      

"В любом случае мы видим, что именно индивидуальная ответственность становится очень важной. Если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут сидеть дома на карантине, то тогда, я убежден, в этом году мы все выйдем из острой фазы и сможем наладить свою жизнь", - сказал он.

По словам Клюге, это не означает, что вирус не вернется, потому что "многие люди уже переболели, и это нормально". "Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения", - добавил глава бюро.

"Я считаю, что мы сможем сделать ситуацию намного лучше, если будем держаться вместе, вакцинироваться, делать бустерные прививки и соблюдать все предписания, которые вводят органы власти", - заключил Клюге.

Популярное

Все
Стали известны соперники казахстанцев на AusOpen-2024
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
Air Astana выйдет на IPO в 2024 году
Перечень приоритетных видов спорта с учетом климатических условий создадут в Казахстане
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
В Алматы накрыли лабораторию по выпуску «синтетики» в особо крупном размере
Трёх рыбаков сняли со льдины на Балхаше
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Qarmet восстанавливает работу в шахтах
В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"
Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Атом: не только мирный, но и безопасный
Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене
Попасть в молоко
"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов
Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане
"Барыс" попал под "Трактор"
Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]