ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

Число заражений СOVID-19 в мире увеличилось на 52% за минувшие четыре недели, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировано 854 тыс. 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 291 тыс. 590 больше, чем за предыдущие 28 дней, сообщает Интерфакс.

В то же время от связанных с СOVID-19 заболеваний за указанный период скончались 3005 человек - на 266 человек меньше, чем за предыдущие четыре недели.