ВОЗ сообщила об остром гепатите неизвестного происхождения у детей в 12 странах

Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, зафиксирован один смертельный исход. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", — говорится в заявлении организации.

Сообщается, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в США, 6 — в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по 4 – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному - в Румынии и Бельгии.

По данным ВОЗ, возраст заболевших - от одного месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе.

Организация заявила, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).

"SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", — сообщили в организации.

Как отметили в ВОЗ, общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену. Организация посоветовала странам — участницам ВОЗ расследовать случаи острого гепатита у детей и сообщать о них.