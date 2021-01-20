ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19

В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Ria.ru.
По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, самое большое число заболевших – 24,4 миллиона – выявлено в США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, замыкает тройку Бразилия, где выявили 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, самое большое число заболевших – 24,4 миллиона – выявлено в США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, замыкает тройку Бразилия, где выявили 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.