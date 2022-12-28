Возить нельзя отменить

В октябре «Казахстанская правда» рассказала о лишении Усть-Каменогорска быстрого железнодорожного маршрута до Алматы («Не везет», 4 октября 2022 года). Напомним: компания «Казақстан темір жолы» отменила рейс № 69⁄70 поезда «Тальго» сообщением Алматы-2 – Усть-Каменогорск-1 и отдала вагоны на марш­руты в те регионы, от которых получила субсидии.

В ответ на возмущение восточноказахстанцев в КТЖ заявили: у региона остался ежедневный социальный поезд Алматы – Усть-Каменогорск-1. Для справки: путь в 1,1 тыс. км между Усть-Каменогорском и южным мегаполисом социальный поезд проходит за 26 часов, «Тальго» – за 18. Разница – 8 часов!

В 2021 году комфортным поездом воспользовались 52,5 тыс. пассажиров, в

2022-м – 53,8 тыс., и это несмотря на то, что поезд отменяли на несколько месяцев!

На днях выяснилась подноготная такого отношения железнодорожников к востоку страны. В дочернем АО «Пассажирские перевозки» в ответе на официальный запрос депутата областного маслихата Куата Рахимбердина заявили примерно следующее: дайте нам побольше субсидий – вернем поезд.

Как пояснил генеральный директор «Пассажирских перевозок» Жанибек Тайжанов, социально значимые марш­руты обслуживаются по заказу респуб­ликанского Комитета транспорта на основе долгосрочных договоров на субсидирование затрат перевозчика. А вот коммерческие поезда формируются при условии, что есть свободный парк вагонов.

Таких «лишних»» вагонов, как несложно догадаться, мало. До сентября 2022 года их хватало всего на три коммерческих «Тальго»: между Алматы и Петропавловском, Уральском и Усть-Каменогорском. С осени список социальных поездов пополнился тремя маршрутами для Шымкента, Жезказгана и Атырау. Соответственно, потребовались вагоны. Но чтобы кому-то дать подвижной сос­тав, надо его у кого-то забрать. У кого? У коммерческих направлений!