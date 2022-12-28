Возить нельзя отменить

Проблемная зона
36
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Национальный железнодорожный перевозчик поставил на первое место прибыль, отодвинув на задний план социальную ответственность перед жителями крупного региона.

В октябре «Казахстанская правда» рассказала о лишении Усть-Каменогорска быстрого железнодорожного маршрута до Алматы («Не везет», 4 октября 2022 года). Напомним: компания «Казақстан темір жолы» отменила рейс № 69⁄70 поезда «Тальго» сообщением Алматы-2 – Усть-Каменогорск-1 и отдала вагоны на марш­руты в те регионы, от которых получила субсидии.

В ответ на возмущение восточноказахстанцев в КТЖ заявили: у региона остался ежедневный социальный поезд Алматы – Усть-Каменогорск-1. Для справки: путь в 1,1 тыс. км между Усть-Каменогорском и южным мегаполисом социальный поезд проходит за 26 часов, «Тальго» – за 18. Разница – 8 часов!

В 2021 году комфортным поездом воспользовались 52,5 тыс. пассажиров, в
2022-м – 53,8 тыс., и это несмотря на то, что поезд отменяли на несколько месяцев!

На днях выяснилась подноготная такого отношения железнодорожников к востоку страны. В дочернем АО «Пассажирские перевозки» в ответе на официальный запрос депутата областного маслихата Куата Рахимбердина заявили примерно следующее: дайте нам побольше субсидий – вернем поезд.

Как пояснил генеральный директор «Пассажирских перевозок» Жанибек Тайжанов, социально значимые марш­руты обслуживаются по заказу респуб­ликанского Комитета транспорта на основе долгосрочных договоров на субсидирование затрат перевозчика. А вот коммерческие поезда формируются при условии, что есть свободный парк вагонов.

Таких «лишних»» вагонов, как несложно догадаться, мало. До сентября 2022 года их хватало всего на три коммерческих «Тальго»: между Алматы и Петропавловском, Уральском и Усть-Каменогорском. С осени список социальных поездов пополнился тремя маршрутами для Шымкента, Жезказгана и Атырау. Соответственно, потребовались вагоны. Но чтобы кому-то дать подвижной сос­тав, надо его у кого-то забрать. У кого? У коммерческих направлений!

При этом, как пояснил Жанибек Тайжанов, решение в АО было принято исключительно на основе экономических показателей. По итогам восьми месяцев этого года усть-каменогорский «Тальго» по всем параметрам оказался в аутсайдерах.

По пассажирокилометрам за рейс он уступает направлению в Петропавловск вдвое, в Уральск – более чем в три раза. По финансовым результатам поезд между Алматы и Северным Казахстаном приносит за рейс в среднем 1,1 млн тенге прибыли, между Алматы и Западным Казахстаном – убыток в 457 тыс. тенге, восточный маршрут – убыток в 5,8 млн тенге.

– С учетом ­вышеуказанных критериев обществом принято решение об отмене ­коммерческого поезда 69⁄70 Алматы-2 – Усть-Каменогроск-1 с вагонами «Тальго», – отметил глава «дочки» КТЖ.

В принципе, проигрышная ситуация на восточном направлении легко объясняется географическим положением. Например, железная дорога на Петропавловск проходит через густонаселенную Алматинскую область, Карагандинскую, Акмолинскую, Астану. Сам областной центр Северо-Казахстанской области служит транзитной станцией для пересадки на российские поезда. То же самое с Уральском: поезд идет через всю страну, включает многочисленные станции. Из областного центра Западного Казахстана транзитники дальше едут в российское Поволжье, в Москву...

А Восточный Казахстан – один из самых малонаселенных регио­нов. При огромной территории его население составляет всего 770 тыс. человек. Расстояния между станциями – десятки километ­ров. Можно часами смотреть в окно поезда, и перед глазами будет лишь безлюдная степь.

В отличие от южных, центральных и северных регионов с густой разветвленной сетью железных дорог из Усть-Каменогорска идут только две «нитки» – на юг в Алматы и на запад – в Астану. Есть еще две местные дороги – в Алтай и Риддер, но они на 99% предназначены для грузовых перевозок.

– В своем сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил четкий тезис: справедливое государство, единая нация, благополучное общество, – дал комментарий депутат областного маслихата Куат Рахимбердин. – Причем справедливость немыслима без равного подхода ко всем гражданам, в каком бы регионе они ни проживали. Транспортная доступность – важнейшее социальное благо, а Усть-Каменогорск – крупный промышленный город, админис­тративный центр. К сожалению, национальный перевозчик даже не счел нужным уведомить, на какой срок он отменил удобный поезд. Фактически восточноказахстанцев лишили альтернативы дорогостоящему воздушному транспорту. Мне, например, непонятно, почему жителей востока поставили в более худшие условия, чем других казахстанцев?

«Казправда» не раз рассказывала о значении железной дороги Усть-Каменогорск – Шар, введенной в 2008 году. Она позволила срезать «петлю», заходившую на российскую территорию, и заметно сократить время в пути и в Алматы, и в Астану. С 2014 года КТЖ запустила «Тальго», доставлявший пассажиров еще быст­рее – за 18 часов. И вот в 2022-м компания принимает решение, отбрасывающее регион почти на 10 лет назад!

Если посмотреть реакцию людей в соцсетях, то главные слова там – несправедливость и равнодушие. Многие отмечают, что Восточно-Казахстанскую область, где и так наличествует отрицательное миграционное сальдо, вместо того чтобы поддержать, превращают в тупиковый регион.

– В своем ответе генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» выразил готовность организовать пассажирский поезд Алматы – Усть-Каменогорск с вагонами «Тальго» при условии выделения субсидий из республиканского бюджета, – заключил депутат. – Хочется надеяться, что в Комитете транс­порта Министерства индустрии и инфраструктурного развития обратят внимание на ситуацию.

Популярное

Все
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Особое мнение Сейтказы Матаева
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Возить нельзя отменить
Наш выбор
Главное – благополучие и комфорт
Дух победителей
Пусть будет вечным стрелок ход
Герои в строю
Колосок из прошлого века
Фермерский «форвард» против ценового роста
Запретов нет, но...
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Вся королевская рать!
Последняя неделька
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Проблемная зона
Дороги разрушили, воду не дали
Проблемная зона
ЕАЭС: Взаимодействие с высоким интеграционным эффектом
Проблемная зона
Потому что без воды...
Проблемная зона
​​​​​​​Тепла нет, но вы держитесь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]