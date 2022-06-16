фото: kazpravda.kz
Официально
Возможность создания геопарка на территории Казахстана обсудили ученые

В Алматы прошла научно-практическая конференция «Миллионы лет до Шелкового пути», приуроченная к 50-летию Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам. Ученые из разных стран обсудили ряд важных для геологии вопросов, в том числе сохранение уникальных ландшафтов и геологических памятников природы, объектов геологического наследия Центральной Азии и другие.

Конференция проходила в гибридном формате где приняли участие крупные научные деятели из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Германии, Парижа и Китая.

Одним из важнейших проектов ЮНЕСКО является создание Глобального геопарка, над этим вопросом организация работает уже несколько лет. Геопарки – это географические зоны с объектами и ландшафтом международного геологического значения. Одними из основных назначений геопарков являются сохранение природного и культурного наследия региона, укрепление местной самобытности и продвижение устойчивого туризма.

Сегодня геопарки называют новым трендом развития регионов и поддержки местных сообществ.

«Мы уверены, что результаты конференции будут способствовать сохранению богатого природного наследия, геологических разрезов, ископаемой фауны и флоры. Этим мероприятием мы хотели бы показать важность сохранения уникальных геологических ландшафтов для развития науки, образования и устойчивого геотуризма и продемонстрировать опыт создания геопарков», - рассказала Кристиэ Товмасян, глава отдела естественных наук Кластерного бюро ЮНЕСКО.

По ее словам, на данном этапе важно повышать информированность населения и вовлекать его в сохранение геологического наследия.

В своих докладах ученые поделились своими исследованиями и опытом в сфере изучения геонауки, геологических памятников и геотуризма, а также рассказали о методиках оценки и использования геологического наследия, перспективах развития образования в данной сфере.

На сегодняшний день в Центральной Азии пока еще не существует геопарков, однако первой такой природной зоной может стать территория национального парка «Алтын-Эмель», известного не только своей обширной территорией, но и разнообразием ландшафтных зон, а также уникальной флорой и фауной.

Организатором конференции стало Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в партнерстве с Национальным комитетом по геопаркам ЮНЕСКО РК, Тянь-Шаньским геологическим обществом, Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» при поддержке Правительства Республики Казахстан.

Выступая на открытии выставки, Председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев отметил высокий вклад ЮНЕСКО в развитие и сохранение культуры, образования и науки Казахстана.

«Взаимодействие с ЮНЕСКО позволило нашей стране выйти на новый уровень развития гуманитарного сотрудничества во всех этих сферах. Так, благодаря работе Кластерного бюро несколько казахстанских заповедников и национальных парков вошли во Всемирную сеть биорезерватов. При поддержке QazaqGeography в 2017 году ГНПП «Алтын-Эмель» был принят во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО», - рассказал Орман Нурбаев.

Вторая часть конференции включает в себя полевой выезд на территорию планируемого геологического парка, в рамках которого участники изучат ландшафтные особенности локации и ее научный, туристический и культурный потенциал.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Духовная сила Улытау
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
Требует пересмотра
Дикорастущая польза
Юбилейная сессия
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Пластик добрался до Антарктиды
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Официально
Уникальную операцию провели комбустиологи детской больницы …
Официально
Торжественное собрание состоялось в Медицинском центре Упра…
Официально
Выпускники NIS интегрируют страну в мировое образовательное…
Официально
Интеллектуальное пространство «Jana Qazaqstan» начало свою …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]