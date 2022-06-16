Возможность создания геопарка на территории Казахстана обсудили ученые

В Алматы прошла научно-практическая конференция «Миллионы лет до Шелкового пути», приуроченная к 50-летию Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам. Ученые из разных стран обсудили ряд важных для геологии вопросов, в том числе сохранение уникальных ландшафтов и геологических памятников природы, объектов геологического наследия Центральной Азии и другие.

Конференция проходила в гибридном формате где приняли участие крупные научные деятели из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Германии, Парижа и Китая.

Одним из важнейших проектов ЮНЕСКО является создание Глобального геопарка, над этим вопросом организация работает уже несколько лет. Геопарки – это географические зоны с объектами и ландшафтом международного геологического значения. Одними из основных назначений геопарков являются сохранение природного и культурного наследия региона, укрепление местной самобытности и продвижение устойчивого туризма.

Сегодня геопарки называют новым трендом развития регионов и поддержки местных сообществ.

«Мы уверены, что результаты конференции будут способствовать сохранению богатого природного наследия, геологических разрезов, ископаемой фауны и флоры. Этим мероприятием мы хотели бы показать важность сохранения уникальных геологических ландшафтов для развития науки, образования и устойчивого геотуризма и продемонстрировать опыт создания геопарков», - рассказала Кристиэ Товмасян, глава отдела естественных наук Кластерного бюро ЮНЕСКО.

По ее словам, на данном этапе важно повышать информированность населения и вовлекать его в сохранение геологического наследия.

В своих докладах ученые поделились своими исследованиями и опытом в сфере изучения геонауки, геологических памятников и геотуризма, а также рассказали о методиках оценки и использования геологического наследия, перспективах развития образования в данной сфере.

На сегодняшний день в Центральной Азии пока еще не существует геопарков, однако первой такой природной зоной может стать территория национального парка «Алтын-Эмель», известного не только своей обширной территорией, но и разнообразием ландшафтных зон, а также уникальной флорой и фауной.

Организатором конференции стало Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в партнерстве с Национальным комитетом по геопаркам ЮНЕСКО РК, Тянь-Шаньским геологическим обществом, Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» при поддержке Правительства Республики Казахстан.

Выступая на открытии выставки, Председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев отметил высокий вклад ЮНЕСКО в развитие и сохранение культуры, образования и науки Казахстана.

«Взаимодействие с ЮНЕСКО позволило нашей стране выйти на новый уровень развития гуманитарного сотрудничества во всех этих сферах. Так, благодаря работе Кластерного бюро несколько казахстанских заповедников и национальных парков вошли во Всемирную сеть биорезерватов. При поддержке QazaqGeography в 2017 году ГНПП «Алтын-Эмель» был принят во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО», - рассказал Орман Нурбаев.

Вторая часть конференции включает в себя полевой выезд на территорию планируемого геологического парка, в рамках которого участники изучат ландшафтные особенности локации и ее научный, туристический и культурный потенциал.