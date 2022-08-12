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Здравоохранение
Возможность вакцинации детей против КВИ с семи лет рассматривает Казахстан
Диасов Ораз
корреспондент

Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева ответила на вопрос, рассматривается ли в Казахстане вероятность вакцинации против КВИ детей до 7 лет, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Наш консультативный комитет рассматривает этот вопрос. Вы знаете, что наши клинические протоколы и все нововведения всегда опираются на доказательную базу и международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем, и этот вопрос нами тоже рассматривается», - сказала Динагуль Баешева.

При этом она отметила, что имеющиеся на сегодня вакцины предназначены для иммунизации детей с 12 лет и старше.

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