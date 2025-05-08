Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В начале беседы он выразил свои соболезнования Премьер-министру Мин Аун Хлайну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавнего разрушительного землетрясения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.

Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьезный импульс экономическому взаимодействию.

В свою очередь Премьер-министр Мьянмы поблагодарил Главу нашего государства за слова поддержки и сочувствия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.