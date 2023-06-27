Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Алматы - Сочи

Перевозки будут выполняться 1 раз в неделю по четвергам.

Фото: Kazpravda.kz

Авиакомпания «Азимут» с 28 июня возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Согласно информации, перевозки будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю по четвергам на воздушных судах типа «Sukhoi Superjet-95».

«Возобновление авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Россией – это часть работы по развитию географии полетов и увеличению количества международных рейсов, проводимой комитетом.