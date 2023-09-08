Возрастные требования к учащимся спортшкол пересмотрят в Казахстане

Изменения затронут детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для лиц с особыми потребностями

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Министерство туризма и спорта РК пересмотрит возраст спортсменов в физкультурно-спортивных организациях, ведущих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующие изменения будут внесены в приказ министра культуры и спорта РК от 20 октября 2014 года №42, регламентирующий данное положение.

Изменения затронут детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для лиц с особыми потребностями, где осуществляется подготовка спортсменов детского, юношеского, юниорского и молодежного возрастов до 18 лет, а также детско-юношеские клубы физической подготовки.

«Изменения будут учитывать особенности каждого вида спорта. Очень важно, чтобы юные атлеты получали именно тот уровень нагрузки, который соответствует их возрасту. От этого зависит их дальнейшее развитие и, конечно же, здоровье. Предлагаемые нами меры призваны значительно улучшить качество подготовки будущих звезд спорта», – сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.