Возводятся гиганты индустрии

В текущем году планируется реализация 12 проектов с объе­мом инвестиций – 33,2 млрд. тенге и количеством рабочих мест – 1 140. Это строительство тепличного комплекса, организация производства флюсов и валков для металлургической промышленности, запуск завода по производству меди, возведение установки прокалки нефтяного кокса, сооружение обогатительной фабрики на месторождении Аяк-Коджан, выпуск дезинфицирующих средств, монтаж установки грануляции порошкового полипропилена. В числе же ведущих объектов республики по программе индустриализации на территории области значится АО «Казахстанский электролизный завод», на котором в 2016 году будет запущена третья очередь производства алюминия мощностью 125,0 тыс. тонн в год.

В 2015 году будет завершена реализация проекта по строительству Бозшакольского горно-обогатительного комбината по выпуску концентрата меди в количестве 500 тыс. тонн в год с выходом на полную мощность к 2020 году.

На территории СЭЗ «Павлодар» АО «НАК «Казатомпром» планирует совместно с АО «Каустик» реализовать ряд инвестиционных проектов по производству поликристаллического кремния, треххлористого фосфора, треххлористого железа, поливинил­хлорида, пятисернистого фосфора, оксихлорида алюминия, флотореагентов, ингибиторов отложения минеральных солей, хлорпарафинов, перекиси водорода.

Реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» позволит довести глубину переработки нефти до 90,0%, улучшить качество неф­тепродуктов до стандарта Евро-5. Срок реализации – 2016 год. Объем инвестиций – 160,8 млрд.тенге. Мощность завода по переработке западно­сибирской нефти будет увеличена до 7 млн. тонн в год.

На ТОО «KSP Steel» в Павлодаре к 2015 году будут введены вторая и третья печи по выпус­ку ферросиликоалюминия с доведением общей мощности до 30,0 тыс. тонн продукции в год. Одновременно ТОО «KSP Steel» в 2015 году будет реализован проект по расширению трубопрокатного производства до 270 тыс. тонн в год.

За период 2015–2019 годов в области введут в эксплуатацию три энергетических объекта на сумму порядка 189 млрд. тенге. В 2016 году завершится строительство энергоблока № 3 мощностью 625 МВт на АО «Станция Экибас­тузская ГРЭС-2»; в этот же период закончится реконструкция и расширение энергоблоков на ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (ввод блока № 1 мощностью 500 МВт). И тогда же на ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» введут в эксплуатацию турбину № 2 мощностью 62 МВт. Благодаря реализации данных проектов к 2019 году электрические мощности области возрастут с 6 512 МВт до 9 417 МВт.

В ближайшие годы также за счет инвестиций в модернизацию производств и создания новых мощностей большое развитие получат региональные машиностроение, металлургия, нефтехимия и другие отрасли.

Сергей ГОРБУНОВ,

Павлодар