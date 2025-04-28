Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области

Правительство,Возврат активов
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Большая часть средств пойдет на реконструкцию сетей в Макинске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принято решение о выделении из Специального государственного фонда средств для обеспечения жителей городов Косшы и Макинск в Акмолинской области водоснабжением, сообщает Kazpravda.kz✔️ со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Косшы на завершение строительства водопроводной системы выделено 476,7 млн тенге. Реализация проекта позволит на 100% обеспечить население централизованным водоснабжением. На сегодня проложено порядка 50 км труб. В целом протяженность сетей составит 64,1 км. Объект планируется сдать до конца текущего года. Действующая инженерная сеть рассчитана на 30 тыс. жителей. В настоящее время в Косшы, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тыс. человек. К 2038 году, согласно Генеральному плану города, число жителей может превысить 150 тыс.

В городе Макинск ведется реконструкция водопроводных сетей. Проект предусматривает прокладку 72,7 км сетей. На сегодня за счет ранее выделенных средств завершены работы по 45 км. Направленные из Спецгосфонда средства в размере 606,4 млн тенге позволят завершить проект и обеспечить всех жителей города, численность которого превышает 18 тыс. человек, централизованным водоснабжением.

В соответствии с поручением Главы государства Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На текущий момент из Специального государственного фонда выделены средства для реализации около 280 проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, а также для обновления инженерных сетей и водных сооружений.

#Акмолинская область #возврат активов #водоснабжение

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