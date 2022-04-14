Министр юстиции Канат Мусин в СЦК прокомментировал возврат в собственность государства 28,8% акций «Казахтелекома» Кайратом Сатыбалды с помощью договора дарения, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представители СМИ поинтересовались, насколько это адекватная форма возврата крупных активов, и не случится ли так, что по ней можно будет оспорить прежнее решение и вернуть их прежнему владельцу.

«Согласно закону «О государственном имуществе», госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения - это форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально, все необходимые формальности соблюдены, и поэтому, основания говорить о том, что она завтра может быть оспорена по каким-то моментам и расторгнута, на сегодняшний момент нет. И я уверен, что и не будет», - сказал Канат Мусин.