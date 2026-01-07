Возврату подлежит!

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Некий недобросовестный предприниматель получил от жителей села Мойнак в области Жетысу 8 млн тенге на подведение газа в дома и исчез. Деньги граждане пытаются вернуть через суд.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В регионе продолжается работа по защите прав потребителей. О результатах этой деятельности за 2025 год и наиболее актуальных проб­лемах рассказал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции по области Жетысу Айдос Дауешев.

Показательным примером грубого нарушения прав потребителей стало дело, рассматриваемое в суде по иску о взыскании свыше 8 млн тенге в пользу 13 жителей села Мойнак. Предприниматель-подрядчик получил полную оплату за установку и подключение газа к домам, однако свои обязательства не исполнил. Судебный процесс продолжается, люди надеются на возврат денег.

– Этот случай наглядно показывает, что даже при массовых нарушениях прав граждан только официальное обращение в суд позволяет начать процедуру возврата средств, – отметил Айдос Дауешев.

По его словам, главным результатом работы департамента является не число проверок, а фактическое восстановление нарушенных прав потребителей.

– Мы оцениваем эффективность нашей деятельности, например, по тому, сколько средств удалось вернуть людям, – подчеркнул он.

За 2025 год в департамент поступило 820 заявлений через платформу е-өтініш, горячую линию, telegram-бот и в ходе личных приемов. По итогам рассмотрения жалоб потребителям области возвращено свыше 48 млн тенге. Как отметил руководитель департамента, рост числа обращений свидетельствует о повышении правовой грамотности населения и готовности граждан отстаивать свои законные интересы.

Наибольшее число жалоб связано с розничной торговлей: продавцы нередко отказывают в обмене и возврате товаров в установленный законом 14-дневный срок, размещают незаконные объявления вроде «Товар возврату и обмену не подлежит», предоставляют недостоверную информацию о продукции.

Существенная доля обращений касается злоупотреблений в электронной торговле: покупатели жалуются на несоответствие товаров описанию, задержку возврата средств и недоступность продавцов на онлайн-платформах и в социальных сетях. Также фиксируются нарушения в сфере бытовых и образовательных услуг, связанные с некачественным выполнением работ, несоблюдением сроков и сложностями при возврате оплаты.

– Никакие «внутренние правила» магазинов не могут быть выше Закона «О защите прав потребителей», – напомнил Айдос Дауешев, подчеркнув, что в случае возврата товара ненадлежащего качества в установленный срок продавец обязан принять его.

Не менее острой остается проблема невыдачи фискальных чеков.

– Чек – основное доказательство факта покупки и заключения договора. Отказываясь его выдавать, предприниматель фактически лишает потребителя возможности защитить свои права, – напомнил руководитель департамента.

В связи с этим правозащитники призывают граждан всегда требовать фискальный чек, рассматривая его как ключевой инструмент правовой защиты.

