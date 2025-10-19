Впервые государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац из Алматы выступил в Москве на сцене Российского Академического Молодежного театра (РАМТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sputnik

Фото: посольство Казахстана в России

Спектакли представили в рамках Дней культуры Казахстана в России. Театр привез в московский театр РАМТ две постановки, это - "Сац. Хроника одной репетиции" и "Руслан и Людмила".

Театру, который приехал в Москву, исполнилось 80 лет, напомнила режиссер спектакля "САЦ. Хроника одной репетиции" Галина Пьянова.

"Это такой жест в сторону Натальи Ильиничны, жест любви и внимания ко всему, что она сделала когда-то, для нас это очень важно", - отметила Пьянова.

Сложности были, признается режиссер. Состав спектакля - это молодые артисты, для которых некоторые имена кажутся нереальными. Особенно, когда много говорили о Мейерхольде, Вахтангове, Станиславском и других.

"Для нас казалось, что это боги и неживые люди. Мы пытались оживить всю эту историю с точки зрения "мы такие же". Потому что время прошло и вообще, театр – это такой социальный инструмент, что, несмотря на смену времен, каких-то исторических эпох, театр всегда будет театр", - сказала режиссер.

Исполнительница роли Натальи Сац Татьяна Костюченко призналась, что с юности изучала ее жизнь и творчество.

"Она гениальный режиссер, играть Наталью Сац - это дорого стоит. Это легендарная женщина, я бы так не смогла, как она. Там такая сила духа! К сожалению, мы живем каждый для себя, а она не жила для себя. Моя любимая цитата, ее фраза "Воспитывать - значит решать судьбу человека". И она всю свою жизнь положила, воспитала несколько поколений. Потому что открыть театр в Казахстане - это уже культурно воспитанное, образованное поколение. Она привила любовь к классической музыке, великая женщина", - сказала Костюченко.

Наталья Ильинична Сац открыла шесть театров, напомнила актриса. Когда в феврале РАМТ приезжал в Алматы, это было что-то грандиозное, говорит Костюченко. А теперь приехали с ответными гастролями в Россию.

"Мне кажется, что Наталья Ильинична там радуется, что театры дружат. Особенно, когда это разные государства и мы дружим, ей бы это очень понравилось", - сказала Татьяна Костюченко.

Это замечательный спектакль о великой женщине - Наталье Сац, поделилась народная артистка Казахстана Ольга Коржева.

"Наш театр берет за основу одну ее репетицию перед открытием нашего театра. И молодые артисты начинают свой премьерный спектакль, это была "Красная шапочка". И конечно, спектакль перекликается с судьбами разных людей. И сейчас мы с такой радостью хотим представить на суд взыскательной московской публики наш спектакль. Потому что театр, где мы сейчас работаем - РАМТ, тоже организовала Наталья Ильинична. И мы хотим, чтобы сердца наших зрителей раскрылись, потому что мы хотим поделиться своей любовью к этой женщине", - сказала Коржева.

Как рассказал ведущий артист театра Максат Сахиулы, произошел хороший выбор репертуара.

"Все знают о детском театре, но не знают кто его создал. Когда мы начали работать в спектакле, погрузились в глубину ее жизни. И я впервые узнал, что это единственная женщина, которая ставила оперные постановки", - поделился артист.

Подготовка к этому событию заняла 12-14 месяцев, сообщил заслуженный деятель Казахстана, директор театра имени Натальи Сац Олег Гостев.

"Мы привезли в Москву одни из самых топовых спектаклей театра, которые пользуются большой популярностью у казахстанской публики. Достаточно большой коллектив прилетел в Москву. Это и техника, декорации, и главное труппа", - рассказал Олег Гостев.

Главный режиссер ГАРТ для детей и юношества имени Н. Сац Ирина Симонова рассказала, что юбилей театр отметит в Астане. В столице так же покажут спектакль про Наталью Сац.

"Мы очень рады, что мы здесь. Мы очень волнуемся и хотелось бы, чтобы московскому зрителю понравились наши спектакли. Когда ставишь спектакль, готовишь его и потом выносишь на зрительский суд, и именно на детский, и смотришь, какая у детей реакция. И так ли они воспринимают то, что ты закладывал как режиссер. Мы воспитываем в них добро, и когда они выходят впечатлённые после просмотра спектакля, и ты думаешь: как же хорошо, не зря живем и работаем", - сказала Ирина Симонова.

Постановка была тепло принята московской публикой, сообщили в посольстве Казахстана в России. Зрители остались в восторге от смелого творческого эксперимента и оригинальной интерпретации исторических событий при очень трепетном отношении к мастерам искусства прошлого.

Как заявил ранее заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, это событие является важной датой в календаре дружбы между Казахстаном и Россией. Он также подчеркнул, что московский зритель получит яркие и незабываемые впечатления от просмотра воплощения творческих идей казахстанских театралов.