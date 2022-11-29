Впервые Иле-Балхашский резерват пополнился краснокнижными куланами

Общество

Также в Иле-Балхаш завезли 5 бухарских оленей.

Фото пресс-службы МЭГПР РК

Из национального парка Алтын-Эмель в резерват «Иле-Балхаш» перевезли около 50 куланов. Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Примерно через 5-7 месяцев копытные будут выпущены в естественную среду обитания.

Кроме того, в Иле-Балхаш были завезены 5 бухарских оленей, отметили в минэкологии.

Реинтродукция оленей на территории заповедника началась еще в 2018 году, тогда впервые в вольер было выпущено 5 копытных. Особо охраняемая природная территория в 2019 году пополнилась 17 оленями, в 2020 году – 30, 2021 – 53 и в 2022 – 54, из которых 15 заселены в вольеры.

Для отслеживания перемещения краснокнижных животных в зоне их выпуска, были установлены по две фотоловушки.

В Минэкологии напомнили, что возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК.

 

Популярное

Все
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Врожденный недуг не помешал Баглану Манабаеву открыть свое дело, а также увлечься спортивными танцами
О создании театра мимического жеста мечтает жительница Северо-Казахстанской области, которая более двадцати лет знакомит казахстанцев, и не только их, с миром особенных людей, с искусством выразительного движения рук и тела
Минздрав уже сегодня может начать «охоту» за ученицей Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Жансаей Токтархановой: старшеклассница предложила IT-проект, «автоматом» выявляющий сложную в диагностике анемию
​​​​​​​Как научиться писать книги?
В Государственном архиве города Астаны хранятся документы, свидетельствующие о последствиях насильственной коллективизации 1930-х годов в акмолинском регионе
Истоки всенародной победы
В свободное от работы время в кругу семьи аппаратчик-гидрометаллург Сейткали Таганиязов берет в руки домбру
На дорогах «цифра» в помощь
Нефть из бурого угля
​​​​​​​Источник благосостояния – люди
Избирательная кампания началась
Готовность номер один
Земля поэтов и героев труда
Имена для страусят
Канада покинет мундиаль
Ночные бдения ДЧС
Скворечник для белочки
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
7 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане

Читайте также

Общество
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Тараза
Общество
Более 15 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам за 10 мес…
Общество
Завершено расследование в отношении Базарбаева и Принбекова
Общество
Пункты обогрева с горячим питанием для замерзающих горожан …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]