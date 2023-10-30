Казахстан впервые завоевал золотую медаль на чемпионате мира по каратэ

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по каратэ завоевала три медали на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отметили в НОК, впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду.

"Золото" чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов).

На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов).

Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали (до 67 килограммов).