Казахстан впервые завоевал золотую медаль на чемпионате мира по каратэ
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Золото ЧМ принесла команде РК Молдир Жанбырбай
Команда Казахстана по каратэ завоевала три медали на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Как отметили в НОК, впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду.
"Золото" чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов).
На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов).
Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали (до 67 килограммов).