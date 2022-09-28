Вплетенные в общий хор

В минувшие выходные в столичном театре «Астана Балет» состоялся концерт под названием «Имена» симфонического оркестра театра «Астана Балет» под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева.

Вечер был наполнен волшебными звуками «Праздничной увертюры» Дмитрия Шостаковича, Концерта № 1 для фортепиано с оркестром и симфонии № 4 Петра Чайковского. Почти два часа на сцене царил бал классической музыки.

Произведение Шостаковича, каж­дая нота которого оправдывала его название, подарила бравурное настроение слушателям. Энергия оркестра, дирижера буквально выплескивались в зал. А концерт для фортепиано, легко узнаваемый по мощному вступлению, погрузил в необыкновенный мир клавишных переливов – солировала народная артистка Казахстана Жания Аубакирова.

По словам одной из ярчайших звезд Казахстана, подготовка к концерту шла с особым чувством, в ожидании счастливых моментов совместного музицирования и встречи со столичными любителями фортепианного искусства.

– Я с большим воодушевлением восприняла приглашение дирижера Армана Уразгалиева сыграть концерты с оркестром театра «Астана Балет». Последний раз я выступала в 2019 году, после пандемии встреч со столичными слушателями не было. Я предложила на выбор четыре фортепианных концерта: Александра Скрябина, 2-й концерт Камиля Сен-Санса, 1-й концерт Иоганнеса Брамса и 1-й концерт Петра Чайковского. Арман Уразгалиев выбрал Чайковского, и я с удовольствием согласилась. По-настоящему соскучилась по «большой игре»! – рассказывает Жания Аубакирова.

Само произведение – будоражащее душу сочетание фортепианной музыки – то яркой и напряженной, то нежной и мелодичной, навевающей легкую грусть. Партии ласковой флейты, энергичных скрипок и виолончелей, ярких тромбонов и туб – одно не может существовать и звучать без другого: каждый инстру­мент органично вплетен в общий «хор».

Такой блистательный дуэт оркестра «Астана Балета» и всемирно известной пианистки – большая честь и бесценный опыт, говорят в театре.

– Мы открываем новый сезон концертом с участием выдающегося музыканта и деятеля Жании Аубакировой. Для нас это возможность найти новые грани, оттенки в музыке. Надеемся, что это выступление откроет целую серию концертов известнейших музыкантов страны. Для нашего молодого коллектива это бесценный опыт, знания и, конечно, яркие впечатления, – говорит Каламкас Джумабаева, концертмейстер оркестра и его первая скрипка.

Вторая часть концерта также была посвящена Чайковскому: его симфония № 4 никого не оставила равнодушной. Особое впечатение на зрителей произвел пиццикато – прием игры на смычковых инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны.