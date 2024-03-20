Времен связующая нить

Проворные движения пальцами – и вот уже облако шерсти послушно превращается в ровную нить. Для этого мастерицы, как когда-то их бабушки и прабабушки, используют ұршық – аналог веретена.

В городском выставочном зале расстелены ковры, вмес­то картин – изделия из войлока: одежда, головные уборы, сумки и многое другое. В числе гостей – учащиеся школ, воспитанники Детской деревни, студентки, преподаватели, руководители кружков, ателье и собственных студий, да и просто желающие окунуться в атмосферу традиций рукоделия в дни «Наурызнама». Большинство собравшихся заняты делом: наслаждаясь выступлением местных творческих коллективов и общением, задают своим ұршық вращение.

«Ұршық пати» организовала в рамках челленджа, запущенного в январе этого года, этнодизайнер, мастер по войлоку Бибигуль Карденова. Педагог, юрист, она долгие годы руководила благотворительным фондом по защите женщин и детей с ограниченными возможнос­тями. Работа с шерстью – одно из тех направлений, где может себя реализовать эта категория населения, считает она. Сама войлоком занимается четвертый год. Прониклась этим занятием настолько, что в прошлом году оформила патент на ұршық и организовала одноименное республиканское общественное объединение ремесленников. В планах Бибигуль – открыть филиа­лы объединения во всех регионах страны.

Свой ұршық учитель технологии уральской школы № 13 Марзия Шапанова получила от свекрови, так же как и умение готовить, вязать, валять, шить лоскутные көрпе. Сегодня весь свой опыт она передает ученицам на уроках и занятиях кружка по вязанию.

– Очень важно, что в школьную программу включены такие разделы, как войлоковаляние, прядение, ткачество. Это возможность лучше узнать свои корни, национальную культуру, укрепить связь с прошлым. В нашей школе есть классы коррекции. Для детей с особыми потребностями в обу­чении занятия с шерстью, пряжей особенно полезны. Волокна натуральной шерс­ти лечебные, они воздействуют на нервные окончания. Развиваются мелкая моторика, терпение, усидчивость, внимание. Дома сама пряду и вяжу носки, шарфы, жакеты для своих внучат. Надеюсь, что научу этим житейским премудростям свою сноху, – говорит педагог.

Традиционные ремесла – это отражение богатой культуры предков. Вместе с тем эксклюзивные вещи, изготовленные из натуральных материалов, пользуются у современных модниц все большим спросом. И, возможно, пройдет совсем немного времени, и это «бабушкино» увлечение ляжет в основу изделий известных казахстанских брендов.